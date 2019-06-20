"Втратили відразу всю сім'ю!" Подробиці ДТП із поліцейським під Херсоном

Масштабна аварія у Херсонській області за участі поліцейського забрала життя сім'ї з дитиною. Родичі загиблих просять відгукнутися очевидців ДТП.

OBOZREVATEL публікує подробиці резонансної трагедії.

У ДТП загинув Дмитро Журавльов із дружиною Людмилою і донькою Софією

Аварія трапилася на трасі Скадовськ — Каховка, біля села Миколаївка 18 червня. Легковик BMW, яким керував оперуповноважений ГУНП в Автономній республіці Крим та м. Севастополі, за даними ЗМІ, під час обгону врізався у ВАЗ.

У результаті удару ВАЗ перетворився на купу залізяччя. Водій легковика Дмитро Журавльов із дружиною Людмилою Богданевич померли на місці пригоди. Їхня 10-річна донька Софійка на момент прибуття медиків була жива, проте отримані трави виявилися несумісні з життям. Дитина померла в лікарні.

ДТП у Херсонській області

"Вони любили життя"

Загиблі — родом із Нікополя. За попередньою інформацією, в день трагедії сім'я їхала на море, де 20 червня планувала відзначити день народження Дмитра.

Рідні та друзі глибоко шоковані трагедією.

"Загинули дочка Людмила, зять Дмитро та онучка Софійка. Вони любили життя, любили одне одного... Тут і душа болить і кричить. Втратити відразу всю сім'ю!" — написала у Facebook мама Людмили Тетяна Богданевич.

Мама загиблої просить відгукнутися очевидців ДТП

Друзі говорять про загиблих як про зразкову родину.

"Це були добрі, світлі люди, завжди разом. Дмитро робив усе, щоб його дівчата були щасливими... У 10-річної Софійки був гарний голос, і батьки віддали її вчитися естрадному вокалу, вона так хотіла бути співачкою!" — розповів OBOZREVATEL один із друзів.

Людмила із донькою

Дмитро із дружиною

10-річна Софійка

Син ексначальника поліції?

За даними блогера і волонтера Романа Сініцина, за кермом BMW перебував Євген Калінін, який під час ДТП нібито був у стані алкогольного сп'яніння. "Його батько — колишній керівник поліції Херсонщини Олександр Калінін", — повідомив Сініцин.

Під час ДТП правоохоронець отримав травми і був доправлений до Каланчацької районної лікарні. На сьогодні справою займається Державне бюро розслідувань. Кримінальне провадження відкрите за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

ДТП під Херсоном

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся