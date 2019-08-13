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"Втратили синів": подробиці жахливої ДТП зі студентами під Одесою

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Війна на дорогах продовжує забирати життя українців. Найстрашніше, що жертвами ДТП в багатьох випадках стають молоді люди.

Чергова трагедія трапилась в Одеській області, де в зіткненні легкових автомобілів загинули чотири людини. Троє із загиблих хлопців – жителі Ізмаїла. Вони в той день їхали відпочивати на море. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

На місці загинули пасажири Fiat: Марк, Єгор і Олексій

На місці загинули пасажири Fiat: Марк, Єгор і Олексій

Виїхав на зустрічну

Аварія трапилась на трасі Татарбунари – Вилкове, біля села Струмок. Легковий автомобіль Fiat, в якому перебували молоді люди, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Toyota, в якій їхало подружжя.

В результаті 66-річний пасажир Toyota загинув на місці, а його дружину забрала швидка. Також в ДТП загинули водій і двоє пасажирів Fiat: Марк Блізнак, Олексій Мерет та їх друг Єгор. За життя ще одного пасажира Fiat Олександра Корольова борються лікарі.

ДТП в Одеській області

ДТП в Одеській області

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Аварія трапилась недалеко від с. Струмок

Аварія трапилась недалеко від с. Струмок

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"Співчуваємо всім серцем"

Як дізнався OBOZREVATEL, 18-річний Марк Блізнак навчався на другому курсі Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія". За словами викладачів, Марк був добрим і відповідальним хлопцем, брав активну участь у житті навчального закладу.

У хлопця залишилися мати, батько і молодша сестра.

Марк Блізнак

Марк Блізнак

Соцмережі

На сторінці Катерини – матері Марка – друзі і знайомі висловили свої глибокі співчуття.

"Тримайтеся... Катю, будь сильною! Марк світлий хлопчик, нехай земля буде пухом", – написала Олена Лекомцева.

"Катю, Віталік, Даринка, мої співчуття. Дай вам Бог перенести це горе. Тримайтеся, мої хороші", – залишила коментар Ірина Підгорна.

Марк Блізнак з мамою Катериною

Марк Блізнак з мамою Катериною

Соцмережі

"Співчуваю всім серцем", – висловила слова підтримки Маргарита Балясникова.

Про 19-річного Олексія Мерета відомо, що він навчався в Одесі на стоматолога. Про це OBOZREVATEL повідомили знайомі молодої людини.

Дивом залишився живим

Олександр Корольов, який вижив у ДТП, на сьогоднішній день перебуває в лікарні м. Татарбунари з численними забоями та переломами. Друзі та знайомі зробили публікацію в соцмережі, де просять підтримати фінансово сім'ю потерпілого хлопця.

Для бажаючих допомогти – номер картки "ПриватБанку" – 5168 7554 3000 2895 (Олександр Корольов).

За життя Олександра Корольова борються лікарі

За життя Олександра Корольова борються лікарі

Соцмережі

"Втратили синів": подробиці жахливої ДТП зі студентами під Одесою

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 7 місяців нинішнього року в Україні в дорожньо-транспортних пригодах загинули більше 1,6 тисяч осіб і майже 17 тисяч отримали травми.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП авто кримінал
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