Втратили орієнтири: у горах на Закарпатті трапилася смертельна трагедія

У Різдвяну ніч у горах на Закарпатті заблукали п'ятеро туристів, із яких одна людина загинула, ще одна зникла безвісти.

За даними прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій, увечері 6 січня їм надійшло два повідомлення про зникнення людей.

"Перший виклик надійшов у Службу порятунку 06 січня о 17:00 від туристів, які займалися фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району та в умовах поганої видимості втратили орієнтири й заблукали. На їхні пошуки одразу було направлено відділення гірських пошуковців с. Нижні Ворота Воловецького району", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники порадили чоловікам рухатися у напрямку с. Березники Свалявського району, однак ті вирішили підніматися крутими схилами у бік вершини гори.

ДСНС

Уточнюється, що одразу після опівночі рятувальники знайшли двох туристів, які повідомили, що їхній товариш не зміг рухатися далі й залишився чекати на допомогу в горах. Туристів доставили до місця тимчасового проживання.

"Приблизно о третій годині ранку професіонали ДСНС знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поряд не виявлено. Об 11:50 однією із пошуково-рятувальних груп було знайдено тіло третього туриста. Рятувальники транспортували загиблого до станції крісельної дороги та передали працівникам поліції", – уточнили у відомстві.

ДСНС

У той же день о 20:20 у Службу порятунку надійшов ще один дзвінок про зникнення двох лижників у районі гори Гимба. З одним із туристів було встановлено зв'язок після обіду. Його знайшли в задовільному стані біля підніжжя гори Стій із боку Свалявського району.

"Заблукалим виявився мешканець Києва 1984 року народження. Нині тривають пошуки його товариша, адже, як з’ясувалось, під час блукання у горах вони вирішили розділитись та пішли у різні сторони. До пошуків залученіо 27 чоловік та 7 одиць техніки", – уточнили у відомстві.

ДСНС

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Карпатах неподалік від Рахова загинув чоловік із Ужгорода. Туристи піднімалися на гору Піп-Іван з боку міста Рахів Закарпатської області та заблукали.

У вересні двоє туристів у Закарпатській області біля гори Близниця зірвалися в ущелину і загинули.