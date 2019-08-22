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"Втратили" на початку війни: СБУ виявила величезну схованку зброї на Донбасі

1.1т Читати матеріал російською

Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю та боєприпасами в одній з покинутих шкіл прифронтової зони на Донбасі.

Як повідомляється на офіційній сторінці спецслужби у Facebook, за попередніми даними вилучені зброя і боєприпаси значилися як втрачені у боях 2014-2015 років.

"Схрон був обладнаний в одному із селищ Новоайдарського району. Співробітники СБУ, залучені до Операції Об'єднаних сил, вилучили автомат Калашникова АК-74, два підствольних гранатомети, три гранати Ф-1, сім гранат РГД-5, сорок пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм, глушник до автомата Калашникова. Арсенал відправлений на експертизу", – йдеться в повідомленні.

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В СБУ уточнили, що в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 413 Кримінального кодексу України (втрата військового майна) тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Вилучена зі схованки зброя

Вилучена зі схованки зброя

Facebook СБУ

Схрон був замаскований в покинутій школі

Схрон був замаскований в покинутій школі

Facebook СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луганській області співробітники СБУ виявили схрон терористів з боєприпасами і зброєю. Така схованка була знайдена в одному із селищ Станично-Луганського району.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Эх, у кого-то сделка сорвалась
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