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25 лютого • оновлено в 19:41
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Обіцяли протез в обмін на папери: в Полтаві дівчині відрізало руку на заводі

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У Полтаві на заводі дівчині відрізало руку. Власники виробництва, за її словами запропонували купити їй протез, в обмін на відмову від будь-яких претензій.

26-річна Тетяна Коробкіна працює в ПрАТ "Полтавський вентиляторний завод", йдеться у публікації OBOZREVATEL. Одного разу дівчина робила заміри потоку повітря у вентиляторі, коли її пальто потрапило в працюючий механізм.

"Я виставила вперед руку... Все відбулося в одну мить", – згадує Тетяна.

Тетяна Коробкіна

Тетяна Коробкіна

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За її словами, з першого дня до неї в лікарню приходили власники підприємства. Вони обіцяли оплату лікування, і протез.

"Натомість просили, щоб я підписала документи. Перший – що я не маю до них жодних претензій і сама порушила правила техніки безпеки. Другий – що робити заміри входило в мої обов'язки, хоча це не так. Навіть посади такої не було", – зазначила Коробкіна.

Тетяна до нещасного випадку

Тетяна до нещасного випадку

OBOZREVATEL зв'язався з главою наглядової ради підприємства, одним із співзасновників Євгеном Ніколаєнком. Він повідомив, що дівчина проходила необхідні інструктажі з техніки безпеки. Також він спростував, що просив співробітницю підписати в лікарні папери. У медзаклад він приходив тільки для того, щоб підтримати потерпілу.

Ніколаєнко додав, що підприємство виплатило дівчині вже чималу суму як зарплату (хоча вона не ходить на роботу), було оплачено лікування і поїздку за кордон, плюс скидалися грошима.

Ніколаєнко запевнив OBOZREVATEL, що підприємство купить протез дівчині.

"Хоча це чисто з доброї волі, бо розуміємо, що дівчинку потрібно підтримати. Але наразі немає грошей, ми людям ледве-ледве виплачуємо зарплатню", – підсумував він.

Полтавський вентиляторний завод

Полтавський вентиляторний завод

Після НП на заводі поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 271 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Санкція статті – від двох років виправних робіт до семи років позбавлення волі. За словами Тетяни, справа не закрита і ще проводяться експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у поліклініці Києва чотирирічний хлопчик ненавмисно зачепив троє металевих дверей, що призвело до перелому стегнової кістки і шокового стану дитини.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал
Місце
Україна Полтава
Тег
кримінал
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