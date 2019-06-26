Названо число загиблих військових на Донбасі за Зеленського

У зоні проведення Операції Об’єднаних сил на окупованому Росією Донбасі від моменту інавгурації Володимира Зеленського, 20 травня, загинули 10 українських бійців, ще 75 були поранені.

Військовий оглядач Михайло Жирохов розповів BBC News Україна, що з 20 травня на фронті спостерігається загострення із втратами з української сторони. За його словами, терористи активно застосовують для обстрілів ствольну артилерію калібру 152 мм і 122 мм.

Названі втрати сил ООС за Зеленського Адміністрація президента

"Щосили триває війна "малих груп", коли диверсійно-розвідувальні групи заходять на прифронтову територію і розстрілюють окремі автомобілі постачання", – прокоментував він.

Найвідчутнішими, йдеться в матеріалі, були одномоментні втрати: двоє загиблих у 17-й танковій бригаді – в їхнє авто, яке везло продукти на передовій, влучила протитанкова ракета проросійських окупантів. Ще стільки ж загиблих бійців "Азова", у бліндаж яких влучив снаряд.

За даними щоденних зведень пресцентру ООС, з 20 травня, дня інавгурації президента Зеленського, у боях на Донбасі загинули 10 українських бійців, 75 були поранені (без врахування померлих від ран). У квітні бойові втрати ЗСУ становили 14 бійців убитими, у березні – 11 загиблих військовослужбовців.

За даними розвідки, втрати терористів за останній період були більшими – десь 30 загиблих і 80 поранених.

"Наші втрати (як, найімовірніше, і втрати противника) дуже характерні для позиційної війни. Втратили пильність, і диверсанти змогли проникнути через лінію зіткнення – значить, неминуче будуть втрати. І вони залежатимуть лише від безлічі випадкових факторів, які неможливо передбачити", – пояснив Жирохов.

Ситуація на Донбасі станом на 00:00 25 червня Інформаційно-аналітичний центр національної безпеки України

Він додав, що, хоч після приходу до влади Зеленського на Донбасі справді почалося загострення, масштабного характеру воно не має, як і кардинальних змін.

Зазначається, що його багато хто пов'язував не лише з інавгурацією Зеленського, а й із новим етапом Мінських переговорів.

Так, за задумом Зеленського, до Мінська мав їхати і новий голова Генштабу Руслан Хомчак, чого ніколи не робив його попередник Віктор Муженко, написав автор публікації. На його думку, так команда нового президента хотіла підвищити рівень перемовин.

Журналіст вважає, що після новин про втрати на фронті Володимир Зеленський передумав посилати Хомчака в Мінськ.

"Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську", – написав тоді президент Зеленський.

Однак на цьому воно не припинилася, що Жирохов пов'язує не з Мінськом, а зі "зміною" підрозділів на фронті. Він уточнив, що в кінці травня проходила планова ротація бригад на лінії фронту й поміняли щонайменше дві десантно-штурмові бригади.

"Завжди протягом останніх трьох-чотирьох років так було, що саме період "перезміни" є найбільш проблематичним", – додав журналіст

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі з бізнес-спільнотою Володимир Зеленський оголосив, скільки коштів потрібно на відновлення Донбасу. Також стали відомі підсумки першого місяця президентства Зеленського.

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