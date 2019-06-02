"Втрата для всієї України": стало відомо про смерть командира "Азову". Фото Героя

У мережі повідомили про трагічну і передчасну загибель Ігоря Прозапаса (друга "Кіхота") — колишнього заступника командира полку "Азов" із застосування артилерії.

Інформація про його смерть з'явилася на офіційній сторінці "Азову" у Facebook. "Із сумом повідомляємо, що трагічно і передчасно обірвалося життя колишнього бійця полку "Азов" Ігоря Прозапаса з позивним "Кіхот". "Кіхот" приєднався до "Азову" в 2015 році, був яскравим представником нової військової еліти, представляв покоління справжніх бойових офіцерів", — йдеться в опублікованому некролозі.

Також наголошується, що під авторством Героя вийшло кілька наукових статей, наприклад, про систему управління вогнем ISTAR в сучасному військовому конфлікті.

"Друг "Кіхот" завжди залишиться в наших серцях хоробрим воїном, людяним командиром і вірним побратимом. Його справжня відданість боротьбі й нашій спільній ідеї є прикладом для наступних поколінь. Висловлюємо щирі співчуття рідним "Кіхота" і всім, хто його знав. Це непоправна втрата для всієї України. Пам'ятаємо!" — йдеться в повідомленні "Азову".

Ігор Прозапас Facebook "Азову"

Ігор Прозапас Facebook "Азову"

Ігор Прозапас Facebook "Азову"

Ігор Прозапас Facebook "Азову"

Під постом українці масово залишають коментарі зі словами скорботи про загибель українського захисника.

"Гідний син своєї країни! Воїн! Людина! Герой! Вічна пам'ять, вічна слава і вічна шана людська!", "Світла пам'ять Герою!", "Немає слів. Спочивай з миром, побратиме", "Знову Вальгалла забирає кращих! Один із кращих синів України. Для мене була честь стояти поруч з тобою", "Біль, йдуть такі молоді й гідні", "Спочивай спокійно, кращий сину України!" — пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився список і фотографії захисників України, які загинули на Донбасі у травні 2019 року: Денис Козьма, Іван Сакаль, Сергій Дрогін, Володимир Коваль, Антон Безверхній, Василь Джус, Роман Досяк, Олександр Пузіков і Борис Степанченко.

Нагадаємо, що Безверхній був другом загиблої Яни Червоної ("Відьми"). Він загинув 14 травня від поранення, завданого ворожим снайпером.

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