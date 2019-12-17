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17 грудня • оновлено в 08:15
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/ Розслідування

Втрат немає: ЗСУ відбили атаку окупантів на Донбасі

1.5т
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За минулу добу, 16 грудня, російські окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення.

Ворог застосовував заборонені Мінськими угодами міномети, гранатомети та кулемети, повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти неподалік Кримського випустили приблизно 20 мін.

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А в зоні районі відповідальності ОТГ "Схід" терористи здійснили чотири обстріли:

  • поблизу Верхньоторецького – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

  • поруч з шахтою "Бутівка" – з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм;

  • неподалік від Широкиного – з 82 мм мінометів було випущено 10 мін.

Мапа ООС

Мапа ООС

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, за першу половину грудня втрати російських окупантів на Донбасі склали 44 людини.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
війна Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Донбас
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, наконец-то "потеплеет"! Видимо, вновь обретен волшебный гаджет "говорящая каска" Тымчука, которую примерял на себя пресс-центр АТО.
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3
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Ватное ВСУ отбили атаку унитазами.
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1
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Хо Хол
Хо Хол
'Потерь нет' - классика.
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