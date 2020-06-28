Вторжение в Украину в 2014 году, в представлении правящей группировки Путина, Патрушева и ближайших соратников, было началом некой глобальной войны против Запада. Началом реванша за проигранную Третью мировую войну. Я прекрасно помню, как тогда по нашему ТВ говорили, что не с Украиной там какой-то воюют – мы на территории Украины воюем с США. Вот так торжественно они объявляли, - делится своим мнением российский политолог Андрей Пионтковский с интервью изданию "Сегодня".

Антибалтийская пропаганда была просто стержнем этой реваншистской риторики. В своей нашумевшей статье Путин рассказывает (и самое страшное, по-моему, что он искренне в это верит), что прибалтийские страны добровольно вступили в СССР по просьбе их руководителей. Да, все три президента были замучены потом или в лагере, или в сумасшедшем доме. Что президенты – десятки тысяч жителей Прибалтики, прежде всего элита, интеллигенция, политический класс были высланы в Сибирь и многие уничтожены.

Почему Прибалтике придавалось большое значение? Только там Путин мог гарантировать военное столкновение с НАТО. Вы же помните, какова была реакция генсека НАТО и тогдашнего президента США Барака Обамы в первый день российского вторжения в Украину? Они, конечно, осудили, возмутились и в Совбезе ООН. Но первым их рефлексом было – не может быть и речи о военном вмешательстве США или НАТО, потому что Украина не является членом Альянса. Вот вам результат многолетних дискуссий, вступать ли Украине в НАТО.

В Прибалтике им бы не удалось уклониться от этой обязанности – от статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Ну а если говорить фактически, кто может дать реальный отпор? Это, конечно, США. Так вот, весь план их победы над США заключался в аннексии части Прибалтики, чтобы сделать неизбежным столкновение с НАТО. В первые дни-недели у Москвы были бы какие-то географические преимущества. Но НАТО по своему потенциалу намного сильнее и, конечно, свои обязанности по ст. 5 США бы выполнили. Иначе это был бы такой позор для США, равносильный их уходу с мировой арены и потере статуса мирового лидера. Где же победа, вы спросите? А план был рассчитан следующим образом: когда выяснится, что натовские силы втянулись и вот-вот вышвырнут их из Прибалтики, россияне резко повышают уровень военной эскалации, угрожая ядерным ударом. Или, если необходимо, проводят какой-то ограниченный ядерный удар. Расчет был на то, что НАТО дрогнет и капитулирует, что Запад не выдержит ядерного шантажа.

Но Украина, к сожалению, – не член НАТО и не может рассчитывать на помощь союзников по ст. 5. А вот на угрозы применить ядерное оружие – вполне может. Впрочем, глава МИД РФ, говоря о Будапештском меморандуме, когда-то сказал, что Россия его не нарушала, потому что не применяла против Украины ядерное оружие…

В течение последних шести лет идея ядерного шантажа определяла всю политику Кремля. Почему они были так наглы и агрессивны везде, не только в Украине? Они распоясались по всей Европе, убивали политических противников, бесконечные вторжения в воздушные пространства и т.д. Их идея была такой: в любом случае они смогут поднимать уровень конфликта до ядерного, а Запад на это не пойдет и содрогнется. Так продолжалось до 2017 года, когда какие-то их ветераны, разъезжающие по США, по разным группам духа "Эльбы" (в конце Второй мировой войска 1-го Украинского фронта советской армии встретились с подразделениями 1-й армии США на реке Эльба. – Ред.), добрались до уже бывшего министра обороны Джеймса Мэттиса и объясняли ему: слабак Обама послал несколько батальонов в Прибалтику, вы думаете, это нас удержит, нет, мы будем поднимать уровень до ядерного столкновения. Потом в своем интервью уже после отставки Мэттис говорил: тогда я понял, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для США.

Потом была принята новая Военная доктрина США и развернуты новые ядерные силы сдерживания – боеголовки с малой мощностью. Почему? А в чем заключалась хитрость и подлость этого шантажа? Нанеся ядерный удар, они поставят Запад перед альтернативой: или капитулировать, или идти на полномасштабную войну, которая приведет к уничтожению всего человечества. А сейчас американцы разработали и разместили на своих подводных лодках типа "Огайо" новые боеголовки малой мощности, которые будут отвечать именно на план ограниченных ядерных ударов Москвы.

То есть сейчас абсолютно ясно, что Запад не капитулирует, у него есть другая альтернатива, и ответ на этот шантаж был дан. Это произвело большое впечатление на агрессивную группировку в Москве, и они поняли, что путь с экспансией в Прибалтику закрыт.

Это было частью глобальной войны: США отступят, капитулируют и отдадут как минимум всю зону влияния СССР в прошлом, то есть Восточную Европу, а может, и всю Европу. Даже в самых диких мечтах у Путина не было ресурсов уничтожить США. Попытка физического уничтожения США закончилась бы вот той формулой, о которой говорил сам Путин: "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут". Его программа меньше – унизить США, выгнать их из Европы и получить новую громадную "Ялту". Но ему в этой новой "Ялте" отказано заранее.

Именно с провалом маниакального плана Москвы по Прибалтике обрушить и унизить США и весь Запад, связано бешенство Путина. В связи с этим он стал более опасен для своих соседей на постсоветском пространстве, прежде всего для Украины. И потом, кстати, это новый момент, – угроза Путина направлена в адрес Казахстана. В отличие от моих украинских и российских коллег, я никогда не делал таких определенных предсказаний, что завтра-послезавтра российские войска двинутся на Херсон или Мариуполь. Но в связи с провалом их глобальной авантюры в результате отпора США и бешенства путинской группировки, думаю, что эскалация в Украине этим летом или ранней осенью почти неизбежна.

Логика Путина такая: черт с ними, с натовцами, но они же сказали весной 2014 года, что Украина – не НАТО, косвенно дав понять, что здесь военного вмешательства не будет. Но все самые жесткие меры вплоть до военного вмешательства обещаны Путину вполне конкретно. Они обещаны ему во время звонка Роберта Чарльза О’Брайена (советника президента США по нацбезопасности. – Ред.) Патрушеву. О’Брайен сказал, что в случае попыток аннексии Украины или (что очень интересно) Беларуси, будет нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT, арест активов российской верхушки, а это в США около триллиона долларов. Так что Путину придется заплатить очень большую цену за свое вторжение и дальнейшую эскалацию. Но я, как и мои украинские коллеги, понимаем, что из-за психического состояния и состояния его ближайшего окружения, это очень вероятный сценарий.