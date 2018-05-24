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Вторгнення в Азовське море: Росія затримала кораблі біля Бердянська

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Російські військові затримали в Азовському морі два судна - під болгарським і турецьким прапорами.

Про це повідомив у Facebook журналіст, редактор видання BlackSeaNews і керівник проекту "Майдан закордонний справ" Андрій Клименко.

Він нагадав, що 23 травня о 21:00 припинило діяти попередження РФ про закриття військовими району Азовського моря на південь від Бердянська у зв'язку з навчаннями і стрільбами.

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"Раніше саме з цим ми пов'язували затримання і обшуки суден, що прямують в/з українських портів Бердянська і Маріуполя (бо раніше, з 30 квітня, такі затримання мали місце переважно у Керченській протоці). Але ми помилилися", - повідомив журналіст.

За його словами, 23 травня приблизно о 23:30, вже після припинення дії "попередження", в тому ж районі, у 13 милях на південь від Бердянської коси було затримане MAXAL RAISE - IMO: 9148154 (належить болгарському власнику, йшло з Маріуполя в Бургас), а вранці 24 травня приблизно о 08:00 затримали турецьке HACI RUSTU K - IMO: 7615969, що йшло з Туреччини в Маріуполь.

При цьому він наголосив, що жодних навчань і стрільб у закритому районі Азовського моря РФ де-факто не проводила: "Були помічені 2 (два) алюмінієвих катери типу "Wellboat" (це моторний човен)".

Клименко вважає, що таким чином російські військові перевіряють реакцію України.

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"Це називається "взяти на понт". Перевірили реакцію України, переконалися, що вона ніяка. Будуть іти далі", - написав він і додав, що дії РФ на морських шляхах у Бердянськ і Маріуполь спрямовані на залякування судновласників з метою їхньої відмови від роботи з цими портами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія заблокувала для плавання кілька тисяч квадратних кілометрів акваторії Азовського моря нібито через навчання.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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