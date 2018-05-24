Вторгнення в Азовське море: Росія затримала кораблі біля Бердянська

Російські військові затримали в Азовському морі два судна - під болгарським і турецьким прапорами.

Про це повідомив у Facebook журналіст, редактор видання BlackSeaNews і керівник проекту "Майдан закордонний справ" Андрій Клименко.

Він нагадав, що 23 травня о 21:00 припинило діяти попередження РФ про закриття військовими району Азовського моря на південь від Бердянська у зв'язку з навчаннями і стрільбами.

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"Раніше саме з цим ми пов'язували затримання і обшуки суден, що прямують в/з українських портів Бердянська і Маріуполя (бо раніше, з 30 квітня, такі затримання мали місце переважно у Керченській протоці). Але ми помилилися", - повідомив журналіст.

За його словами, 23 травня приблизно о 23:30, вже після припинення дії "попередження", в тому ж районі, у 13 милях на південь від Бердянської коси було затримане MAXAL RAISE - IMO: 9148154 (належить болгарському власнику, йшло з Маріуполя в Бургас), а вранці 24 травня приблизно о 08:00 затримали турецьке HACI RUSTU K - IMO: 7615969, що йшло з Туреччини в Маріуполь.

При цьому він наголосив, що жодних навчань і стрільб у закритому районі Азовського моря РФ де-факто не проводила: "Були помічені 2 (два) алюмінієвих катери типу "Wellboat" (це моторний човен)".

Клименко вважає, що таким чином російські військові перевіряють реакцію України.

"Це називається "взяти на понт". Перевірили реакцію України, переконалися, що вона ніяка. Будуть іти далі", - написав він і додав, що дії РФ на морських шляхах у Бердянськ і Маріуполь спрямовані на залякування судновласників з метою їхньої відмови від роботи з цими портами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія заблокувала для плавання кілька тисяч квадратних кілометрів акваторії Азовського моря нібито через навчання.