Вторгнення в Азовське море: названо три цілі Росії

Росія переслідує економіко-фінансову і військову мети в Азовському морі, які спрямовано на тиск на Україну.

Таку думку висловив експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Василь Богдан в інтерв'ю "Апострофу".

"По-перше, з будівництвом Керченського моста зменшується тоннаж судів, які можуть пройти під цим мостом - це сильний удар по економіці, по портовій системі Маріуполя. По-друге, Росія хоче поставити в незручні рамки рибальську галузь України в Азовському морі і тим самим створити умови для нанесення Україні значного економічного збитку", - розповів він.

На думку Богдана, третьою метою Кремля є надання політичного і військового тиску, що можна буде використовувати під час масштабної агресії проти України.

"І, по-третє, це проба пера з тим, щоб використовувати цей фактор і в військовому компоненті, тому що Росія ніколи не визнавала умовну межу в Азовському морі, а тепер зрозуміло, чому вона її не визнавала. І ці спроби спрямовано на те, щоб, з одного боку, відвернути увагу громадськості, а з іншого - нанести Україні серйозних збитків і привести до певного нагнітання ситуації в Україні", - зазначив він.

Експерт пояснив, що падіння економіки призведе до невдоволення, так як за цим йдуть низька зарплата і падіння соціальних стандартів.

"Росія переслідує економіко-фінансову і військову мети для того, щоб тиснути на цей регіон і в кінцевому підсумку спробувати в якийсь момент задіяти морський фактор під час масштабної агресії проти України", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня Росія заблокувала для плавання кілька тисяч квадратних кілометрів акваторії Азовського моря нібито через навчання. 24 травня військові РФ затримали два судна - під болгарським і турецьким прапорами біля Бердянська