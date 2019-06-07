Вторгнення Росії в Україну: названі небезпечні ділянки

В Україні є кілька ділянок, де існує небезпека вторгнення Російської Федерації.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в інтерв'ю "Апострофу", коментуючи ситуацію в Азовському і Чорному морях та у Керченській протоці.

"Якщо говорити жорстко, то блокування наших портів відбулося. Ми починаємо втрачати гроші, тобто зазнаємо економічних збитків через блокування портів. Тому перше, що ми зараз повинні зробити — це повністю мінімізувати ризики десантних операцій, які існують. І для цього нам дуже потрібен комплекс "Нептун" та інші заходи", — зазначив він.

ЗСУ Народна правда

Згурець припустив, що відбуватиметься насичення Чорного моря іншими видами озброєнь, також потрібні і безшумні та малогабаритні підводні човни, щоби створювати загрозу для російської сторони.

"Своїми ракетними катерами нам буде дуже важко впоратися з міццю Росії у форматі непотоплюваного авіаносця "Крим", — пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВМС заявили, що український флот готовий до кардинальних заходів у разі, якщо почнеться пряме бойове зіткнення в Азовському морі.

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