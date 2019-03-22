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Вторгнення Росії на Донбас: Україна показала беззаперечні речові докази

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На засіданні Мінської групи у Верховній Раді України були показані два збитих над українською територією російських безпілотники.

Йдеться про "Орлан-10" і "Елерон-3СВ", написав народний депутат України Антон Геращенко ("Народний фронт"). За його словами, речові докази проти окупантів показав генерал Богдан Бондар.

"Це черговий доказ порушення Росією Мінських домовленостей. Збиті російські безпілотники поповнять колекцію доказів агресивних дій Російської Федерації на території мирної України", — наголосив Геращенко.

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Російські безпілотники

Російські безпілотники

Facebook Антона Геращенка

Російські безпілотники

Російські безпілотники

Facebook Антона Геращенка

Російські безпілотники

Російські безпілотники

Facebook Антона Геращенка

Російські безпілотники

Російські безпілотники

Facebook Антона Геращенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спецпризначення "Азов" Національної гвардії збили БПЛА типу "Елерон" російських окупаційних військ на Донбасі.

Ще один безпілотник противника типу "Орлан-10" був збитий українськими військовими 4 березня.

14 березня у зоні ООС на Донбасі українські захисники збили безпілотний літальний апарат окупантів "Фантом-4".

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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