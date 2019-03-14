|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Втомився воювати на чужині": прикордонники зловили найманця-втікача із Криму

1.1тЧитати матеріал російською

Найманця, який намагався перетнути адмінкрдон між анексованим Кримом і материковою Україною, спіймали українські прикордонники разом із поліцейськими в ніч на 14 березня.

Він виявився жителем Херсонської області 1992 року народження. Про це на своїй сторінці в Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"У 2014 році був на заробітках у Воронежі, де був завербований найманцем за 1000 доларів в "ЛНР" батальйон "Зоря", яким керував Ігор Плотницький, брав участь у військових діях проти ЗС України у Щасті, був поранений, лікування проходив у Пензі, має так звану нагороду "Ради добровольців Донбасу" нагрудний знак "Хрест добровольця", – розповів він про бойовика.

Новини
Крим – це Україна! В окупантів забили на сполох через проблеми з торгівлею
"Втомився воювати на чужині": прикордонники зловили найманця-втікача із Криму

Facebook В'ячеслава Аброськіна

"Втомився воювати на чужині": прикордонники зловили найманця-втікача із Криму

Facebook В'ячеслава Аброськіна

"Втомився воювати на чужині": прикордонники зловили найманця-втікача із Криму

Facebook В'ячеслава Аброськіна

На питання, чому вирішив повернутися, чоловік відповів: "Втомився воювати, втомився на чужині РФ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий на Донбасі командир бойовиків "Л/ДНР" Юрій Голубан ( "Вампір") переїхав до Києва, де зміг безперешкодно влаштуватися в Національну поліцію.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Устал воевать, решил сдохнуть в концлагере бандер.. Бандеры тупее не могли придумать?)) Вот вы тупорылые)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Это вот это что ли российская армия?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Khruslov Alexey, вас тупорылых в очко долбят)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
предателя на зону на 20 лет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Кожедуб Руслан, сухари может тебе в очко засунуть? Чтоб не сдох нацист по дороге?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки