"Втомився воювати на чужині": прикордонники зловили найманця-втікача із Криму

Найманця, який намагався перетнути адмінкрдон між анексованим Кримом і материковою Україною, спіймали українські прикордонники разом із поліцейськими в ніч на 14 березня.

Він виявився жителем Херсонської області 1992 року народження. Про це на своїй сторінці в Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"У 2014 році був на заробітках у Воронежі, де був завербований найманцем за 1000 доларів в "ЛНР" батальйон "Зоря", яким керував Ігор Плотницький, брав участь у військових діях проти ЗС України у Щасті, був поранений, лікування проходив у Пензі, має так звану нагороду "Ради добровольців Донбасу" нагрудний знак "Хрест добровольця", – розповів він про бойовика.

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Facebook В'ячеслава Аброськіна

На питання, чому вирішив повернутися, чоловік відповів: "Втомився воювати, втомився на чужині РФ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий на Донбасі командир бойовиків "Л/ДНР" Юрій Голубан ( "Вампір") переїхав до Києва, де зміг безперешкодно влаштуватися в Національну поліцію.

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