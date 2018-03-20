Втомилися воювати: терористи "Л/ДНР" і бійці Асада звернулися до Путіна

Кілька бійців Сирійської арабської армії, а також терористів "Л/ДНР" привітали президента Росії Володимира Путіна з перемогою на виборах глави держави.

"Хочеться вже працювати, відкривати нові шахти. Сам по собі я гірничий майстер, хочу видобувати вугілля. В даний момент не можемо працювати нічого. Сильно сподіваємося, що все буде добре", - розмріявся про мир один з проросійських бойовиків на відео, опублікованому на YouTube.

Сирійський солдат заявив, що після переконливої ​​перемоги Путіна на виборах лідери США і ЄС "повинні мовчати".

За його словами, Путін показав в сучасній Росії "колишню велич царської Росії" і "міць СРСР".

Інші бійці режиму Асада відзначили, що Путін надихає їх на війну.

Як писав "Обозреватель", президент Володимир Путін отримав 76,69% голосів на виборах 18 березня, висунутий КПРФ Павло Грудінін - 11,77%.