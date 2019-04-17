|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Втікача та екс-соратника Януковича засікли в незвичайному місці: фото

Читати матеріал російською

Екс-міністра енергетики і вугільної промисловості часів президентства Віктора Януковича Едуарда Ставицького засікли в Ізраїлі в "незвичайному місці".

Його фотографію опублікували журналісти на сторінці Facebook-спільноти "Схеми: корупція в деталях — RFERL".

"Пам'ятайте міністра-втікача Едуарда Ставицького? Він свого часу сприяв Януковичу у відчуженні "Межигір'я". Наш Mykhailo Tkach зустрів його в Ізраїлі — в дуже несподіваному місці", — підписаний знімок.

Едуард Ставицький

Едуард Ставицький

"Схеми: корупція в деталях — RFERL", Facebook

Новини
Суд заарештував нове майно Януковича: що втратив екс-президент

Подробицями журналісти пообіцяли поділитися пізніше.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У березні 2014 року Ставицького оголосили в розшук у зв'язку з підозрами в розкраданні коштів в особливо великих розмірах.

  • В 2017 році Інтерпол надав дані, що екс-міністр перебуває в Ізраїлі. Відомо, що там він живе під ім'ям Натан Розенберг. Україна направила офіційний запит на його екстрадицію.

  • Також з'ясувалося, що дружина Ставицького отримала ізраїльське громадянство за підробленими документами.

  • Ставицький, коли втік з України, продав свій бізнес російському олігарху Павлу Фуксу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Едуард СтавицькийВіктор Янукович
Місце
Ізраїль
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Що він тоже,в УСРАІЛІ?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
В УСРАІЛІ своїх не віддають!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Скоро і ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ПІДТЯГНЕТЬСЯ !
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки