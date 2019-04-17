Втікача та екс-соратника Януковича засікли в незвичайному місці: фото

Екс-міністра енергетики і вугільної промисловості часів президентства Віктора Януковича Едуарда Ставицького засікли в Ізраїлі в "незвичайному місці".

Його фотографію опублікували журналісти на сторінці Facebook-спільноти "Схеми: корупція в деталях — RFERL".

"Пам'ятайте міністра-втікача Едуарда Ставицького? Він свого часу сприяв Януковичу у відчуженні "Межигір'я". Наш Mykhailo Tkach зустрів його в Ізраїлі — в дуже несподіваному місці", — підписаний знімок.

Едуард Ставицький "Схеми: корупція в деталях — RFERL", Facebook

Подробицями журналісти пообіцяли поділитися пізніше.

Як писав OBOZREVATEL:

У березні 2014 року Ставицького оголосили в розшук у зв'язку з підозрами в розкраданні коштів в особливо великих розмірах.

В 2017 році Інтерпол надав дані, що екс-міністр перебуває в Ізраїлі. Відомо, що там він живе під ім'ям Натан Розенберг. Україна направила офіційний запит на його екстрадицію.

Також з'ясувалося, що дружина Ставицького отримала ізраїльське громадянство за підробленими документами.

Ставицький, коли втік з України, продав свій бізнес російському олігарху Павлу Фуксу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся