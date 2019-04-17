Втікача та екс-соратника Януковича засікли в незвичайному місці: фото

Екс-міністра енергетики і вугільної промисловості часів президентства Віктора Януковича Едуарда Ставицького засікли в Ізраїлі в "незвичайному місці".
Його фотографію опублікували журналісти на сторінці Facebook-спільноти "Схеми: корупція в деталях — RFERL".
"Пам'ятайте міністра-втікача Едуарда Ставицького? Він свого часу сприяв Януковичу у відчуженні "Межигір'я". Наш Mykhailo Tkach зустрів його в Ізраїлі — в дуже несподіваному місці", — підписаний знімок.
Едуард Ставицький
"Схеми: корупція в деталях — RFERL", Facebook
Подробицями журналісти пообіцяли поділитися пізніше.
Як писав OBOZREVATEL:
У березні 2014 року Ставицького оголосили в розшук у зв'язку з підозрами в розкраданні коштів в особливо великих розмірах.
В 2017 році Інтерпол надав дані, що екс-міністр перебуває в Ізраїлі. Відомо, що там він живе під ім'ям Натан Розенберг. Україна направила офіційний запит на його екстрадицію.
Також з'ясувалося, що дружина Ставицького отримала ізраїльське громадянство за підробленими документами.
Ставицький, коли втік з України, продав свій бізнес російському олігарху Павлу Фуксу.
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