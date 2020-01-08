Втік, кинувши жінку з дітьми: під Житомиром поліцейський потрапив у ДТП

У Житомирській області водій Daewoo Lanos врізався у мікроавтобус Mercedes, який стояв на узбіччі. Після аварії водій легковика втік, залишивши в салоні жінку з двома дітьми.

Аварія трапилася ввечері 7 січня в Олевську. У групі dtp.kiev.ua у Facebook повідомили, що винуватцем аварії виявився поліцейський, який нібито був у стані алкогольного сп'яніння. У салоні була його сім'я

Начальник пресслужби ГУНП Житомирщини Алла Ващенко підтвердила OBOZREVATEL, що водій Daewoo залишив місце ДТП.

"Сказати, хто був за кермом Daewoo, поки немає можливості. Інформація перевіряється", – зазначила вона. При цьому Ващенко уточнила, що поліція вже відкрила кримінальне провадження та розпочала службове розслідування.

Зіткнулися легковий автомобіль і мікроавтобус dtp.kiev.ua

У поліції додали, що пасажирам легкового автомобіля було надано медичну допомогу без госпіталізації.

ДТП трапилася в Олевську Житомирської області Google. Maps

За даними dtp.kiev.ua, за кермом був працівник поліції. Нібито на момент аварії чоловік був у стані алкогольного сп'яніння

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області вантажний мікроавтобус врізався в дерево. Загинули водій і пасажир. Пізніше з'ясувалося, що один із загиблих – працівник ДСНС у Києві.

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