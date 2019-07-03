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Втекли в США: спливла скандальна інформація про сім'ю затятого фаната "ЛНР"

1.8тЧитати матеріал російською

Колишній народний депутат України від Партії регіонів Володимир Струк, який є відкритим пособником терористів "ЛНР" і відстоює ідеали "русского міра", відправив дочку жити в США.

Про це написав у своєму Telegram-каналі український журналіст Денис Казанський. "Так-так, в ту саму Америку, яка нібито влаштувала Майдан і змушує Україну воювати проти РФ", – відреагував він.

Так, стало відомо, що Карина Марченко-Струк проживає в Майамі (штат Флорида). Дівчина часто ділиться в мережі фотографіями свого розкішного життя і показує сім'ю.

Новини
Дочь пособника боевиков нардепа Струка вместо "Новороссии" шикарно живет в Киеве, посещая рестораны
Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцмережі

Там вона народила вже двох дітей. За законодавством США, вони автоматично отримали американське громадянство. "Таким чином, онуки Володимира Струка, який кликав луганчан на барикади заради дружби з Росією, стали американцями", – зазначив Казанський.

Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцмережі

"Цей тут Струк розповідає лохам, що треба "захищати символи перемоги" і пам'ять про "Велику вітчизняну війну". А його онуки будуть вчити історію за американськими підручниками, в яких взагалі немає такого поняття, як ВВВ, зате розповідається про пакт Молотова-Ріббентропа, а СРСР зображується "імперією зла", – продовжив журналіст.

Казанський зазначив, що фанати "русского міра" діють по вже відпрацьованому шаблону.

"Чужим людям – совок, "Л/ДНР" і страшилки про "криваву НАТУ". Собі – кращі пляжі Америки, вілли в Альпах, рахунки в швейцарських банках. Навіщо придумувати щось нове, якщо це працює?" – обурився він.

Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцмережі

Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцмережі

Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцмережі

Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцмережі

Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казанський публікував фото відпочинку Струка в одному з ресторанів Сєвєродонецька. Нагадаємо, в лютому 2016 року дочка скандального екс-регіонала Каміла Струк потрапила в криваву ДТП на Кільцевій дорозі в Оболонському районі Києва.

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Особи
Володимир СтрукДенис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Лохи домбасса согласны с струком
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