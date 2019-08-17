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Втеча засновника Telegrass: затримані співробітники СБУ

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Служба безпеки України затримала трьох своїх співробітників, які допустили втечу засновника найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амоса Дов Сільвера.

Як повідомляється на офіційній сторінці відомства у Facebook, цьому сприяли Державне бюро розслідувань і військова прокуратура.

Амос Дов Сільвер

Амос Дов Сільвер

Lb.ua

У свою чергу головний військовий прокурор України Анатолій Матіос також підтвердив цю інформацію та написав, що із затриманими співробітниками СБУ проводяться необхідні заходи.

"Тепер (точніше ще від 16 серпня) – процесуальна робота військової прокуратури. "Гомонимо" з тими, хто посприяв втечі з аеропорту. Деталі пізніше", – зазначив Матіос.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 серпня Амос Дов Сільвер втік з аеропорту Бориспіль від поліції. Туди його привезли, щоб екстрадувати до Ізраїлю. Втечу злочинець нібито скоїв у залі дьюті-фрі після зняття електронного браслету. Однак в ДПСУ цю інформацію спростували.

  • Перед цим засновник Telegrass, затриманий в Києві навесні 2019 року, вийшов з СІЗО. Прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець пояснила, що 10 липня Київський апеляційний суд відпустив підозрюваного під домашній арешт.

  • В ніч на 17 серпня СБУ затримала Сільвера в Умані.

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Особа
Анатолій Матіос
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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