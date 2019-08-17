Втеча засновника Telegrass: затримані співробітники СБУ

Служба безпеки України затримала трьох своїх співробітників, які допустили втечу засновника найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амоса Дов Сільвера.

Як повідомляється на офіційній сторінці відомства у Facebook, цьому сприяли Державне бюро розслідувань і військова прокуратура.

Амос Дов Сільвер Lb.ua

У свою чергу головний військовий прокурор України Анатолій Матіос також підтвердив цю інформацію та написав, що із затриманими співробітниками СБУ проводяться необхідні заходи.

"Тепер (точніше ще від 16 серпня) – процесуальна робота військової прокуратури. "Гомонимо" з тими, хто посприяв втечі з аеропорту. Деталі пізніше", – зазначив Матіос.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 серпня Амос Дов Сільвер втік з аеропорту Бориспіль від поліції. Туди його привезли, щоб екстрадувати до Ізраїлю. Втечу злочинець нібито скоїв у залі дьюті-фрі після зняття електронного браслету. Однак в ДПСУ цю інформацію спростували.

Перед цим засновник Telegrass, затриманий в Києві навесні 2019 року, вийшов з СІЗО. Прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець пояснила, що 10 липня Київський апеляційний суд відпустив підозрюваного під домашній арешт.

В ніч на 17 серпня СБУ затримала Сільвера в Умані.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!