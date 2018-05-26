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ВСУ взяли нову стратегічну висоту: терористи влаштували паніку

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Українські військові на Донбасі, не порушуючи Мінських домовленостей, взяли під свій контроль ще одне селище - Петрівське (Саробешівський район, Донеччина).

Про це повідомив відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook.

"... 93-а бригада тільки "помацала і пощипала" їх (терористів - Ред.) Трохи на тому напрямку, не порушуючи жодних Мінських угод, просунулася вперед і зайняла пануючу і стратегічну висоту в сірій зоні", - підкреслив він.

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За його словами, у зв'язку з цим терористи знову влаштували паніку.

"Противник підняв черговий сильний крик у мережі про те, що ВСУ взяли під свій контроль ще одне селище", - пише він.

Пізніше, терорист Едуард Басурін спростував взяття українськими військовими селища, зазначивши, що він нібито перебуває під контролем "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня на Донбасі було знищено два і поранено четверо бойовиків російсько-терористичних військ.

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Теми
Російсько-український конфліктАТО на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
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Україна
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