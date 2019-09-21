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21 вересня • оновлено в 10:13
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/ Розслідування

ЗСУ "взяли" нові позиції на Донбасі: переможне відео

7.2т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі бійці Збройних сил України (ЗСУ) зайняли стратегічно важливі позиції близько окупованій бойовиками Горлівки.

Про це повідомляють "Факти", також відзначаючи, що в день захоплення позицій бійці на передовій відбили 13 ворожих атак.

ЗСУ "взяли" нові позиції на Донбасі: переможне відео

twitter.com

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"За допомогою лопат один з батальйонів ЗСУ змушений був штурмувати Горлівську землю, щоб зайняти нові стратегічно важливі точки. Під обстрілом бійці рили за спеціальною схемою: 2-3 людини копають один хід, інші 2-3 – з іншого боку, інші 5-6 їх прикривають. Докопалися до позицій бойовиків так, що тепер не тільки бачать ворога, але і добре чують. Нові позиції не тільки покращують тактичний стан, але і забезпечують військових паливом - в окопах знайшли поклади вугілля", - зазначає видання.

При цьому військові стверджують: ще трохи часу, і вся Горлівка буде під контролем сил ЗСУ, але за умови, "якщо не буде наказу відходити назад".

За даними військових в той же день на маріупольському напрямі терористи били по позиціях ООС з озброєння БМП і гранатометів, а біля Травневого, Луганського та Новомихайлівки – з мінометів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що терористи накрили вогнем сили ООС на Донбасі, в результаті частина бійців ВСУ отримала поранення.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Горлівка
Тег
Донбас
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Bruse Colin
Bruse Colin
Путин поц
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Нифига они окопы копают?!!! До залежей угля докопались!!!)))
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Petrov Valery
Petrov Valery
А почему ВСУ занимают серую зону? Чтобы их чаще обстреливали?
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