ЗСУ такі не потрібні": екс-охоронцю "Мотороли" пригадали скандальні фото

Такі бійці, як колишній охоронець ліквідованого терориста "ДНР", ватажка банди "Спарта" Арсена Павлова ("Мотороли"), не потрібні Збройним силам України.

Таке переконання в ефірі ObozTV висловив історик, блогер Юрій Гудименко.

"Мені здається, що ЗСУ такі люди не потрібні. Навіть такі фотографії, така футболка (з офіційним гербом Третього рейху. - Ред.) порушує українське законодавство. Хоча б за це слід було б притягти до відповідальності і поговорити з людиною. Тому що є закон про засудження нацистського і комуністичного режимів, який забороняє і такого роду символіку", - наголосив він.

За словами історика, стосовно екс-терориста варто було б також провести і офіційне розслідування щодо можливих злочинів проти державності.

"У нас законодавство підводить під такий принцип, що якщо людина не стріляла в українських солдатів, то вона може не втрачати своїх прав. Але в цьому випадку я впевнений, що потрібен був хоча б суд. Адже доводити вину чи її відсутність має саме суд, а його, наскільки я розумію, не було. Я не бачив інформації про те, що його судили або хоч якесь розслідування провели", - підсумував історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти знайшли Євгена Листопада на позиціях ЗСУ в районі Горлівки. Чоловік нібито розчарувався, покаявся і тепер виправляє помилки минулого. Держава пробачила і навіть довірила йому зброю.