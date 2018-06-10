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ВСУ розгромили позицію терористів: відео потужного удару

25.5тЧитати новину російською

Українські військовослужбовці в зоні проведення ООС на Донбасі розгромили позицію терористів "Л/ДНР".

Як повідомляється на сторінці фонду "Повернись живим" в Facebook, розвідники помітили транспорт і розгортання окупантами двох мінометних розрахунків, і оперативно знешкодили їх.

"Превентивний удар по цілях, які несуть потенційну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування - один з дієвих методів у військовій стратегії", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні бійці ВСУ приструнили терористів на Донбасі, які зазнали серйозних втрат.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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