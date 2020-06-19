ЗСУ обстріляли мінами на Донбасі: в України втрати

За минулу добу, 18 червня, російські війська 14 разів атакували позиції українських військових. Внаслідок обстрілу один наш воїн загинув, один отримав поранення.

Ворог застосовував заборонені Мінськими угодами міномети, гранатомети й кулемети, повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники обстрілювали українські позиції в районі Авдіївки – з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі Мар'їнки – з ручних, автоматичних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Кримського противник вранці випустив 7 мін із мінометів калібру 120 мм, а в другій половині дня двічі обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поруч із населеним пунктом Оріхове російські найманці тричі відкривали вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними розвідки, 18 червня українські захисники знищили одну ворожу військову вантажівку й склад боєприпасів на мінометній позиції загарбників.

З початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські збройні формування обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Кримського. Також противник застосував міномети калібру 82 мм на підступах до Шумів.

Зведення ОСС на 19 червня

Зведення ОСС на 19 червня

Карат ОСС на 18 червня

Як писав OBOZREVATEL, 18 червня війська Росії вдарили по ЗСУ із забороненої зброї. Ніхто з українських військових не постраждав