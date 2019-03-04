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ЗСУ дали бій терористам на Донбасі: є вбиті й поранені

9.3тЧитати матеріал російською

Двоє терористів були знищені, ще один отримав поранення в результаті бойових дій на Донбасі в неділю, 3 березня.

Водночас один український воїн був поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Усього 3 березня російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, десять разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, і витративши 100 мін різних калібрів.

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"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наші позиції: з мінометів калібрів 120 і 82 мм — у районі населеного пункту Водяне; з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів — поблизу села Гнутове. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив сім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил", — йдеться в повідомленні.

Обстріли проводилися поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка і Хутір Вільний, біля селища Новолуганське, поблизу міста Попасна, в районі населеного пункту Лобачове.

Також у неділю був збитий БПЛА противника типу "Орлан-10".

ЗСУ дали бій терористам на Донбасі: є вбиті й поранені

Як повідомляв OBOZREVATEL, війська Операції Об'єднаних сил у Донецькій області ліквідували ворожий ЗіЛ, який підвозив окупантам озброєння.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Файбер Моня
Файбер Моня
Захищая "незалежнiсть" України вiд жителiв Донбассу, майданiвський режим робить все, щоби знищити спокiй, добробут та мирне життя простих українцiв.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Иванович Юрий, сосни обрезного ))
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Файбер Моня, "захыщаючы" - напоминаю, вали - клизма ждет.
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1
Джунь Ірина
Джунь Ірина
Выздоровления Герою! Давайте, воины, радуйте нас победами! Больше!
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3
3
Сурко Віктор
Сурко Віктор
Слава Воїнам України!!! Продовжуйте нищити проросійських найманців!!!
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4
3
Савченко Александр
Савченко Александр
Сурко Віктор, cнайперы ДНР не стреляют на поражение. Плечо, колено, позвоночник. Лечить, платить пенсию - стоит дороже, чем похоронить. От этого и "борта" в Куев, Днепропетровск, Запорожье и Одессу. Из Украины делают страну калек...
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