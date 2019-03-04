ЗСУ дали бій терористам на Донбасі: є вбиті й поранені

Двоє терористів були знищені, ще один отримав поранення в результаті бойових дій на Донбасі в неділю, 3 березня.

Водночас один український воїн був поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Усього 3 березня російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, десять разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, і витративши 100 мін різних калібрів.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наші позиції: з мінометів калібрів 120 і 82 мм — у районі населеного пункту Водяне; з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів — поблизу села Гнутове. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив сім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил", — йдеться в повідомленні.

Обстріли проводилися поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка і Хутір Вільний, біля селища Новолуганське, поблизу міста Попасна, в районі населеного пункту Лобачове.

Також у неділю був збитий БПЛА противника типу "Орлан-10".

Як повідомляв OBOZREVATEL, війська Операції Об'єднаних сил у Донецькій області ліквідували ворожий ЗіЛ, який підвозив окупантам озброєння.

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