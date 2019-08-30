Встромив ніж у горло: у Києві розкрито вбивство таксиста

Поліція розкрила вбивство таксиста у Києві, якого знайшли з перерізаним горлом 28 серпня на Окружній дорозі.

Про це на брифінгу 30 серпня заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Менш ніж за півтори доби зловмисник вже був затриманий у Київській області Києво-Святошинському районі. Він – громадянин Молдови 1985 року народження разом зі своєю цивільною дружиною і 4-місячною дитиною незаконно проживали в області", – розповів він.

За словами Крищенка, злочинець сів в авто, попросив підвезти. "Коли авто зупинилося в безлюдному місці, він завдав удар в шию потерпілому... Удар був один – смертельний", – зазначив начальник поліції Києва.

У Києві зарізали таксиста "Інформатор"

Потім зловмисник викрав таксі і заволодів грошима і речами таксиста.

"Швидше за все, його дружина з 4-річною дитиною перебувала в автомобілі. Її теж затримали. Дитину забрали і помістили у лікувальному закладі. На її одязі є плями крові, тому ми робимо попередній висновок, що вони перебували в автомобілі", – підсумував Крищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тіло таксиста було знайдене на Окружній дорозі. За словами очевидців, вони побачили, як його виштовхали з машини. Він тримався за горло, з якого лилася кров, намагався зупинити попутну машину, але помер.

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