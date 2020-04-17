Встановлено одного з ватажків "ЛНР", який винен у загибелі працівників СБУ. Фото

Ватажку одного із незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР" заочно повідомлено про підозру у причетності до загибелі двох співробітників Служби безпеки України 26 травня 2018 року в селі Жолобок Новоайдарського району Луганської області.

Як повідомила прес-служба СБУ, досудове слідство встановило, що мешканець Ясинуватої Донецької області на прізвисько "Шумер" у квітні 2015 року очолив один з мотострілецьких батальйонів так званої "4 ОМСБр народної міліції ЛНР" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За його вказівками бойовики обстрілювали позиції Збройних сил та правоохоронних органів України у Новоайдарському районі Луганщини.

У травні 2018 року за наказом "Шумера" террористи зі стрілецької зброї та автоматичного гранатомета обстріляли позиції сил АТО в районі Жолобка. Унаслідок обстрілу загинуло двоє співробітників СБУ, ще двоє були поранені.

Терористу і трьом його підлеглим заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Їх оголошено у розшук.

Терорист "Шумер" ssu.gov.ua

Терорист "Шумер" ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час обміну полоненими 16 квітня четверо з тих, кого мали передати на підконтрольну бойовикам "Л/ДНР" територію, відмовилися залишати Україну. Один із чоловіків пояснив, що раніше воював за "ЛНР", однак нині його помилували, тож він не хоче повертатися на окуповану територію.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram