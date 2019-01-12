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Всіх здав? Під Луганськом зловили танкіста ''ЛНР'': що з ним буде

9.3тЧитати матеріал російською

У суботу, 12 січня, на Луганщині поліція затримала колишнього танкіста самопроголошеної "ЛНР".

Як повідомляється на сторінці прес-центру ООС у Facebook, це сталося під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Старобільського відділу Національної поліції України.

"Виявлено громадянина П-ва Івана Олександровича, що проживає в с. Верхня Покровка, який від жовтня 2015-го до грудня 2015-го брав участь у незаконних збройних формуваннях "ЛНР", а саме перебував у 54-й танковій бригаді на посаді механіка-водія, а також ніс службу на блок-посту, який знаходився в с. Металіст Луганській області", — сказано в повідомленні.

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Підкреслюється, що українець зробив зізнання про злочини, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та проводиться додаткова перевірка.

Попередня правова кваліфікація кримінального злочину — ч. 1 ст. 260 КК (створення непередбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності), що карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Ілюстрація

Ілюстрація

mhub.top

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Україні ватажкові банди терористів '' ЛНР '' присудили 14 років в'язниці, він оголошений в розшук.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНРНовини ДонбасуООСзатримання
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
Партизанский отряд с предателем — это вовсе не анекдот.
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