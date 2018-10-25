''Усіх залякали і купили!'' У мережі розгорівся новий скандал через криваву бійню у Керчі

Очевидці масового розстрілу і вибуху в політехнічному коледжі в окупованій Керчі (Крим) замовчують ситуацію про те, що трапилося, тому що їх нібито залякали.

Як повідомляється у Twitter "RoksolanaToday & Крим" із посиланням на анонімні джерела, "людей просто купили".

"Невже всіх залякали і купили, що вони не можуть сказати правдиу про перила, про людей у масках, про тих, хто стріляв. Моя версія така — хлопця і його спільників просто підставили, сказавши їм, що це лише вчення, і парубки думали, що все не по-справжньому, але, як тільки все почалося, й вони зрозуміли, що все — серйозно, то їх прибрали", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що хтось у місті мовчить, бо йому прийде кінець, якщо почне говорити.

"Шкода, що вас залякали, шкода, що все повісили на хлопця, який, очевидно, не знав, що його на таке заведуть", — наголошується у пості.

Шкода і страшно ...

Що ще буде ...

моторошне зовсім pic.twitter.com/pJHBli88mM — RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 25 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями, і почав розстрілювати усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки у приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.