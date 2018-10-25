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''Усіх залякали і купили!'' У мережі розгорівся новий скандал через криваву бійню у Керчі

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Очевидці масового розстрілу і вибуху в політехнічному коледжі в окупованій Керчі (Крим) замовчують ситуацію про те, що трапилося, тому що їх нібито залякали.

Як повідомляється у Twitter "RoksolanaToday & Крим" із посиланням на анонімні джерела, "людей просто купили".

"Невже всіх залякали і купили, що вони не можуть сказати правдиу про перила, про людей у масках, про тих, хто стріляв. Моя версія така — хлопця і його спільників просто підставили, сказавши їм, що це лише вчення, і парубки думали, що все не по-справжньому, але, як тільки все почалося, й вони зрозуміли, що все — серйозно, то їх прибрали", — йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що хтось у місті мовчить, бо йому прийде кінець, якщо почне говорити.

"Шкода, що вас залякали, шкода, що все повісили на хлопця, який, очевидно, не знав, що його на таке заведуть", — наголошується у пості.

''Усіх залякали і купили!'' У мережі розгорівся новий скандал через криваву бійню у Керчі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями, і почав розстрілювати усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки у приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Тимофеев Евгений
Тимофеев Евгений
Вот, наконец то! Наконец то хоть одно СМИ не побоялось хоть как-то косвенно обратить на это внимание!
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1
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Нашлась вторая васильева...
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0
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Тимофеев Евгений, форум глючит
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0
0
Тимофеев Евгений
Тимофеев Евгений
Plotnikov Alex, зачем повторяться???
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1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ничему вас жизнь не учит, нашли вторую васильеву и поклоняетесь ей.
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