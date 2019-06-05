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"Всіх нагнули!" В "ДНР" звернулися до Зеленського по допомогу

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У мережі опублікували протокол зборів "ДНР", де вказувалися нові вимоги України від терористів "республіки".

Документи в Twitter виклав український журналіст Денис Казанський, зробивши скріншоти зі сторінки одного із засновників "ДНР" Олександра Ходаковського.

"Ходаковський виклав зразок методички, по якій необхідно працювати ДНРывцам. Холопів тепер наказано писати чолобитні Зеленському та проситися назад в Україну. У 2014 році розвели з псевдореферендумом, а тепер вже і з таким цирком не хочуть морочитися. Просто всіх нагнули", – зазначив він.

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В "зверненні" до президента Володимира Зеленського терористи вимагали: припинити обстріли, повернути пенсії, дати право говорити російською мовою, дозволити Донбасу інтеграцію з Росією, дати можливість розвивати економіку і захищатися власною міліцією.

"Всіх нагнули!" В "ДНР" звернулися до Зеленського по допомогу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що хоче почати виплачувати пенсії людям на окупованих територіях Донбасу.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийДенис КазанськийОлександр Ходаковський
Місце
Україна
Теги
ДНРНовини ДНР
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