Всіх евакуювали: в Харкові масово "замінували" лікарні

У Харкові поліція провела масштабну перевірку медичних установ після кількох повідомлень про "мінування".

Про це повідомляє прес-центр обласного управління Нацполіціі, де уточнюється, що інформація про вибухівку в усіх лікарнях надійшла ще 14 червня.

"Фахівці оглянули понад 130 тисяч кв. метрів приміщень та понад 116 тисяч кв. метрів прилеглої території, евакуювали 58 громадян. Під час обстеження 38 медичних установ та прилеглої території жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", – розповіли у відомстві.

У Харкові "замінували" лікарні

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 258 КК (теракт). Санкція статті передбачає до 10 років в'язниці.

Перевірка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 5 червня невідомі повідомили про замінування Інституту раку. Евакуювати пацієнтів довелося просто на візках. Також невідомі повідомили про нібито мінування всіх закладів McDonald's.

Через день невідомий повідомив про замінування більш ніж 20 різних об'єктів. Серед них – дитячі садки, кафе та лікарні.

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