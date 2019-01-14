''Усі в шоці, у людей істерика'': очевидці розповіли про перші секунди після вибуху в Шахтах

Мешканці будинку в місті Шахти Ростовської області, у якому пролунав вибух, розповіли про перші секунди після події.

Вибух був такої сили, що його відгомони відчули навіть у сусідньому селищі, повідомляє "Комсомольская правда" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Я проводжала чоловіка на роботу, як раптом почула дуже гучний хлопок, затряслися вікна. Ми з переляку вискочили на балкон, але навколо все було гаразд, а через хвилину побачили, що з сусіднього двору валить дим. Я накинула куртку на халат і побігла до цього будинку. На місці одразу стало зрозуміло, що сталося. Обвалення дуже сильне, цегла та дошки розлетілися метрів на двадцять від будівлі. Екстрених служб ще не було. Набрала "112", але там сказали, що авто вже їдуть. Першою прибула швидка, її станція розташована саме в моєму будинку, через три хвилини були пожежні", – розповіла очевидиця трагедії Ганна.

Вона повідомила, що першими з дому вибігли мами з дітьми, потім чоловіки. У деяких людей крім паніки також почалася істерика від того, що відбувається.

"Одна молода пара побігла стукати по квартирах цього під'їзду, перевіряти, чи всі вийшли. Усі були в шоці, в однієї дівчини почалася істерика. Люди були налякані, але пропонували одне одному допомогу, хтось поїхав до родичів", – додала очевидець.

Однією з причин вибуху вважають газовий балон, але жінка заперечує це, розповівши, що всі будинки були повністю газифіковані.

"Я взагалі не чула, щоб хтось із сусідів ще користувався балонами. Поряд стояв чоловік, він розповів, що в під'їзді смерділо газом. Дивно, що мешканці не викликали газову службу", – зазначила вона.

Вибух у Шахтах DP.ru

Водночас мешканка сусіднього будинку Наталія повідомила, що люди через холод у квартирах грілися увімкненими газовими плитами.

"У наших будинках було нереально холодно. Ми спали в одязі. І, звичайно, багато грілися газом. Просто вмикали конфорки – дві або чотири одразу. І в квартирах з'являлося хоч щось схоже на тепло. Можливо, хтось і на ніч залишив", – вважає росіянка.

Також очевидці розповіли, що спершу звук вибуху нагадував розірвану петарду й швидше був подібним на хлопок.

"Я на ліжку підстрибнув. Усе легке попадало", – повідомив чоловік, котрий живе нижче осередку вибуху.

Пенсіонерка підкреслила, мовляв, вибух був такої сили, що у неї рухалася меблі: "Сильний був вибух. У мене диван на секунду підскочив. Але це був не такий вибух, як від бомби, менший".

Інша жінка зазначила, що, вибух скоріше нагадував хлопок або постріл. Тому вона подумала, що це "тривають новорічні свята".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Шахти (Ростовська область Росії) вибухнув побутовий газ у дев'ятиповерховому житловому будинку, обвалилися восьмий і дев'ятий поверхи. Вибух стався о 5:18 за київським часом.

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