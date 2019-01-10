''Усі ланки знайдені'': у справі Гандзюк трапився важливий прорив

Поліція встановила і притягнула до відповідальності підбурювачів нападу на загиблу антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Також були встановлені всі ланки цього злочину, заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, повідомляють "Українські новини".

"Усі ланки виконавців — співвиконавців — організаторів — співорганізаторів були встановлені. Також встановлені підбурювачі, деякі й притягнуті до відповідальності", — повідомив він.

Також Князєв назвав домислами інформацію про родинний зв'язок підозрюваного в організації злочину Сергія Торбіна та одного з керівників поліції Херсона.

"Ніякого офіційного свідоцтва, що офіцер поліції "прикривав" своєю посадою, своїми діями або бездіяльністю когось, немає. Жоден орган розслідування такого факту не встановив — ні Нацполіція, ні будь-який інший правоохоронний орган на сьогодні", — зазначив глава НПУ.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про те, що слідству відоме прізвище замовника вбивства Гандзюк.