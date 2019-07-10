Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Всі кинули, грошей немає!" Терорист "ДНР" "завив" в окупації

61.1т Читати матеріал російською

Терорист "ДНР" Олександр Марусенко після отримання поранень поскаржився, що йому відмовляють у допомозі.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан, опублікувавши його звернення в мережах.

"Воїн Дирляндіі, запам'ятай! Ти нікому не потрібен після твого використання! Олександр Марусенко з Донецька зараз скаржиться по спільнотам ВК і збирає гроші на операцію. Всі кинули, грошей немає, допоможіть, на роботу, бачачи на обличчі шрами не беруть, мучать сильні болі", - написав він.

"Всі кинули, грошей немає!" Терорист "ДНР" "завив" в окупації
Олександр Марусенко

Олександр Марусенко

колаж

Олександр Марусенко

Олександр Марусенко

"Миротворець"

Новини
ЗСУ влаштували "Л/ДНР" пекло на Донбасі: в окупантів втрати
"Всі кинули, грошей немає!" Терорист "ДНР" "завив" в окупації
Олександр Марусенко

Олександр Марусенко

"Миротворець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі був ліквідований відомий 24-річний терорист з позивним "Москва". Уродженець Макіївки брав участь в бойових діях проти ЗСУ у багатьох гарячих точках Донбасу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
70
Смішно
18
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel