"Всі кинули, грошей немає!" Терорист "ДНР" "завив" в окупації

Терорист "ДНР" Олександр Марусенко після отримання поранень поскаржився, що йому відмовляють у допомозі.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан, опублікувавши його звернення в мережах.

"Воїн Дирляндіі, запам'ятай! Ти нікому не потрібен після твого використання! Олександр Марусенко з Донецька зараз скаржиться по спільнотам ВК і збирає гроші на операцію. Всі кинули, грошей немає, допоможіть, на роботу, бачачи на обличчі шрами не беруть, мучать сильні болі", - написав він.

Олександр Марусенко колаж

Олександр Марусенко "Миротворець"

Олександр Марусенко "Миротворець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі був ліквідований відомий 24-річний терорист з позивним "Москва". Уродженець Макіївки брав участь в бойових діях проти ЗСУ у багатьох гарячих точках Донбасу.

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