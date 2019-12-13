Хотіли знищити Київ і дітей Звіробій: що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета

Українські правоохоронці видали сенсацію й оприлюднили перші деталі у справі журналіста Павла Шеремета. За версією силовиків, у злочині винні ветерани АТО і добровольці.

Якщо вірити слідству, вони не просто вбили конкретну людину, а планували серію терактів у столиці з використанням артилерії. Більше того – одна з фігурантів зайшла ще далі, запропонувавши викрасти дітей волонтерки Марусі Звіробій, створивши сакральну жертву.

Все, що відомо про криваві плани групи, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Поліція назвала підозрюваних в організації вбивства. Виходить ціла організована група: Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування; Юлія Кузьменко, волонтерка, заввідділенням рентгенографії; працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугарь.

Їм висунуто звинувачення за ст. 115 (Умисне вбивство).

Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість крадіжки дітей скандальної волонтерки Марусі Звіробій. Вони хотіли піти на це для дестабілізації ситуації і відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

Також слідство вказує, що група хотіла вчинити теракти в Києві. Медичка Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

Хто замовник усього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

Ймовірні вбивці: хто вони

Деталі розкрили на спеціально скликаному брифінгу, де були присутні вищі чини поліції, президент України Володимир Зеленський і глава МВС Арсен Аваков. За версією силовиків, діяла ціла група осіб, яка прямо причетна до вбивства Павла Шеремета 20 липня 2016 року.

Вони вивчили основні версії і прийшли до висновку, що зловмисники хотіли дестабілізувати ситуацію в країні. При цьому слідчі зіставили одразу кілька терактів за останні роки (підрив лінії електропередач у Херсоні, замах на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області). Виявилося, що причетні до різних злочинів люди між собою знайомі.

Мовляв, одні інших зустрічали після засідання суду або ж присутні на відкритих слуханнях. Тоді вони почали прослуховувати всіх учасників "терактів". І в цих розмовах вони вийшли на слід убивць Павла Шеремета. Аудіозаписи публічно продемонстрували на пресбрифінгу. Із них випливає, що в групі є одразу кілька людей.

Перший учасник – Андрій Антоненко – лідер групи Riffmaster, брав участь в АТО, сержант Сил спеціальних операцій.

На початку війни на Донбасі він був волонтером і разом зі своєю групою давав концерти на сході України. Потім уклав військовий контракт. Зараз Антоненко працює в СЗГ над створенням мобільних рекрутингових груп. Також музикант є автором головної пісні спецназівців "Тихо прийшов, тихо пішов".

За версією слідства, саме він був одним із двох осіб, які встановлювали вибуховий пристрій на машину журналіста. Чоловік на кадрах зйомки з місця злочину був одягнений у футболку з принтом, який був помічений на Антоненку. Записи з камер також показали одному з американських експертів, він також підтвердив ідентичність чоловіків.

Зіставлення відео з камер і фото підозрюваних

Також правоохоронці вказували на той факт, що Антоненко жив недалеко від місця злочину і мав прямий контакт з іншою фігуранткою злочину Юлією Кузьменко.

Андрій Антоненко Facebook

Юлія – волонтерка, лікарка, заввідділенням рентгенографії; працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Зараз Юлія працює завідувачкою відділенням рентгеноангіографії і ендоваскулярної хірургії в НВЦ дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України в Києві на вул. Мельникова.

OBOZREVATEL зв'язався з її колегою медиком-волонтером Юрієм Звягін, який повідомив, що вона була професіоналом і заробляла пристойні гроші.

Юлія Кузьменко Facebok

Як повідомляють правоохоронці, Юлія була другою безпосередньою фігуранткою вбивства. Вона разом з Антоненком зафіксувала вибуховий пристрій на автомобілі Шеремета.

Третя підозрювана – військовослужбовиця 25-ї бригади ЗСУ Яна Дугарь. За словами правоохоронців, вона проводила попередню розвідку місця здійснення теракту – фотографувала сам автомобіль, місця розташування камер відеоспостереження.

Яна Дугарь Facebok

Також пов'язані особи у справі – ексдоброволець "Правого Сектора" Інна Грищенко ("Пума"), її чоловік Влад Грищенко ("Буча") поки утримуються під вартою в іншій справі. Незважаючи на їх непрямий зв'язок зі справою Шеремета, звинувачення у цій справі для них немає.

Як вони вбили Шеремета (версія силовиків)

Версія слідчих така. Група планувала здійснити цілу серію злочинів. Почали з Павла Шеремета, як із відомої особистості. Спочатку відбулася розвідка територій, увечері 19 липня 2016 року Антоненко і Кузьменко встановили вибухівку на автомобілі Шеремета.

Павло Шеремет

Потім відключили свої телефони на всю ніч, що було нехарактерно для їх поведінки в інші дні. Антоненко включив свій мобільник за 20 хвилин до вибуху, Кузьменко вже після теракту – через дві години. Також OBOZREVATEL на сторінках у Facebook Юлії та Андрія знайшли спільні фото на наступний день після вбивства Шеремета.

План теракту

Також слідчі демонстрували записи розмов усіх учасників і можливих співучасників злочину. До них іще варто додати військовослужбовця Івана Вакуленка, який після повістки на допит у справі Шеремета нібито наклав на себе руки. Слідство опублікувало записи розмов, на яких Вакуленко прямо говорить про свої суїцидальні схильності.

Нібито після розуміння всієї ситуації (що правоохоронці вийшли на слід убивць), Вакуленко вирішив покінчити життя самогубством, оскільки теж був причетний до злочину. 18 листопада він прийшов до своєї сестри і коли вона вийшла в магазин із квартири, застрелив себе з рушниці.

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Планували викрасти дітей Звіробій і обстріляти Київ

І це ще не всі деталі резонансного розслідування правоохоронців. Для того, щоб відвернути увагу слідства від групи, Юлія Кузьменко нібито запропонувала "колегам" викрасти дітей скандальної волонтерки Марусі Звіробій. Щоб зробити з неї "сакральну жертву".

Разом зі співбесідницею вони говорили про те, як "зробити жертву" зі Звіробій. Її пропонували кудись вивезти. "Нам треба, щоб якась баба стала проводом... Нам потрібна Жанна Дарк", – сказала жінка, яку Нацполіція підписує псевдо "Вася".

Розмови учасників

Розмови учасників

Розмови учасників

Також учасники групи обговорюють і можливі теракти у столиці. Про бажання обстріляти столицю з реактивної артилерії стало відомо із запису телефонної розмови Кузьменко, де її співрозмовник повідомив про комбрига, який готовий за наказом разом із бригадою "їхати на Київ".

"І правильно зроблять. Я дуже хочу, щоб це сталося, мені цього Києва не шкода взагалі", – заявила Кузьменко. "Щоб Київ привести в норму, треба 4-5 касет "Градів" випустити, та й усе", – відповів їй військовий.

Чи є нестиковки?

Їх декілька. Можливо це пов'язано з тим, що правоохоронці не до кінця розповіли всі подробиці злочину. Але виникають одразу такі питання:

Мотив злочину (за версією силовиків) – дестабілізація ситуації в країні. Якщо це правда, то чому серія терактів не продовжилася після липня 2016 року. Адже ситуація з Марусею Звіробій сталася лише місяць тому і то, фігуранти справи "заворушилися" лише після 3-х років після злочину. Та й відверто кажучи – журналіст Павло Шеремет був медійною людиною, але не найвідомішою.

Хто замовники злочину? До слова, Володимир Зеленський закликав знайти їх. У розслідуванні правоохоронців це питання замовчується.

У справі є нестиковки. Точніше – докази слідства дійсно вказують на низку дивацтв у справі, але залізобетонних фактів поки немає.

У будь-якому випадку, це лише поверхневий аналіз наведених правоохоронцями фактів. Далі все вирішить суд. Якщо провина буде доведена, то їх повинні покарати за всією суворістю закону.

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