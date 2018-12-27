Всі 24 – військовополонені: ще два українські моряки зробили важливу заяву ФСБ

Всі захоплені в Чорному морі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів адвокат Микола Полозов, уточнивши, що 27 грудня відповідне зізнання зробили два останні поранені українці.

"Станом на 27.12.2018 всі 24 військовополонені українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Два поранені моряки Андрій Ейдер і Андрій Артеменко заявили про це сьогодні", – розповів Полозов.

Довідка: Андрій Артеменко, старший матрос, 1994 року народження з Кіровоградської області. Він уклав уже другий контракт із Військово-морськими силами ЗСУ.

Андрій Артеменко

Андрій Ейдер – наймолодший моряк із Одеси, захоплений у Чорному морі Росією. Він народився в 1999 році.

Андрій Ейдер Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.

Військовополонені українські моряки

27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. У цей день вони винесли рішення тільки щодо рядових членів екіпажу кораблів. У результаті 15 українських моряків були заарештовані на два місяці.

28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС. Всім морякам загрожує шість років позбавлення волі.

Наймолодшому українському моряку Андрію Ейдеру 20 грудня виповнилося 19 років.

22 грудня член екіпажу рейдового буксира "Яни Капу" Євген Семідоцький заявив, що є військовополоненим.

26 грудня суд завершив розгляд апеляцій на арешт українських моряків, відхиливши клопотання адвокатів.

27 грудня Україна зажадала від Росії термінових переговорів щодо військовополонених, проте в РФ заблокували пропозицію.

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