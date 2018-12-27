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Всі 24 – військовополонені: ще два українські моряки зробили важливу заяву ФСБ

12.1тЧитати матеріал російською

Всі захоплені в Чорному морі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів адвокат Микола Полозов, уточнивши, що 27 грудня відповідне зізнання зробили два останні поранені українці.

"Станом на 27.12.2018 всі 24 військовополонені українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Два поранені моряки Андрій Ейдер і Андрій Артеменко заявили про це сьогодні", – розповів Полозов.

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Довідка: Андрій Артеменко, старший матрос, 1994 року народження з Кіровоградської області. Він уклав уже другий контракт із Військово-морськими силами ЗСУ.

Андрій Артеменко

Андрій Артеменко

Андрій Ейдер – наймолодший моряк із Одеси, захоплений у Чорному морі Росією. Він народився в 1999 році.

Андрій Ейдер

Андрій Ейдер

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.

Військовополонені українські моряки

Військовополонені українські моряки

  • 27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. У цей день вони винесли рішення тільки щодо рядових членів екіпажу кораблів. У результаті 15 українських моряків були заарештовані на два місяці.

  • 28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС. Всім морякам загрожує шість років позбавлення волі.

  • Наймолодшому українському моряку Андрію Ейдеру 20 грудня виповнилося 19 років.

  • 22 грудня член екіпажу рейдового буксира "Яни Капу" Євген Семідоцький заявив, що є військовополоненим.

  • 26 грудня суд завершив розгляд апеляцій на арешт українських моряків, відхиливши клопотання адвокатів.

  • 27 грудня Україна зажадала від Росії термінових переговорів щодо військовополонених, проте в РФ заблокували пропозицію.

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Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Особа
Микола Полозов
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Чернов Александр
Чернов Александр
Напрасно смеемся, еще и упрощаем въезд и регистрацию хохлов в России. Сейчас вся эта трусливая шваль, которая может только жрать и срать, рванет сдаваться в плен. Сидеть в тепле и жрать на халяву это мечта любого хохла. Обоз ни слова не пишет, как сейчас эти военнопленные топят друг друга, облизывая свое дерьмо, но это страшная хохляцкая военная тайна.
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Ибун Скакуасов
Ибун Скакуасов
Хохлосвиньи тупорылые! А с кем уСраЙина официально(!) ведет войну, чтобы эти хохлосранские полудурки могли бы называться "военнопленными"?)))
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Polyak Mihail
Polyak Mihail
Пиши мамо у плэн)) Здесь кормят ,поят и одевают , на киче тепло ))отсидим лет 5-6 придем хероями.
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