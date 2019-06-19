Все ж убивство? У поліції розкрили нові деталі загибелі Тимчука

З квартири нардепа Дмитра Тимчука, де він 19 червня був знайдений мертвим, зникли ювелірні прикраси.

Про це повідомили в прес-службі поліції, додавши, що за вказаним фактом проводиться перевірка з метою встановлення всіх обставин.

"Під час проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутность кількох ювелірних виробів", – розповіли в столичній поліції.

Дмитро Тимчук obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал. При цьому було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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