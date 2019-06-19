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Все ж убивство? У поліції розкрили нові деталі загибелі Тимчука

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З квартири нардепа Дмитра Тимчука, де він 19 червня був знайдений мертвим, зникли ювелірні прикраси.

Про це повідомили в прес-службі поліції, додавши, що за вказаним фактом проводиться перевірка з метою встановлення всіх обставин.

"Під час проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутность кількох ювелірних виробів", – розповіли в столичній поліції.

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Дмитро Тимчук

Дмитро Тимчук

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал. При цьому було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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Особа
Дмитро Тимчук
Місце
УкраїнаКиїв
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Ну да, военный неосторожно чистил оружие, и какие же факты об этом говорят.
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CARGO 100
CARGO 100
Обнаружили два факта: на пистолете отпечаток правой руки и дырка в левом веске ...
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1
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леня зе
леня зе
ну-да белочка прихватила
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Перепил Недо
Перепил Недо
леня зе, ну-да белочка прихватила, так бегом звони в скорую, приедут добрые дяди санитары, укольчик сделают. и будет тебе счастье, главное -вонять здесь перестанешь, грязь.
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