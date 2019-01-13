Все ж нелегітимний? Окупантів Криму жорстко рознесли за заяву про Донбас

У мережі висміяли роздуми сенатора Ради Федерації РФ від анексованого Криму Сергія Цекова про причини нелегітимності псевдореферендумів на окупованих територіях Донбасу.

Як помітив блогер Денис Казанський на своїй сторінці у Twitter, "кримські колаборанти роз'яснюють донбаським колаборантам, чому їх призначили другосортними "рускімі" і не взяли в РФ".

"Виявляється, референдум в ОРДЛО був нелегітимним! Ахахаха. Ми в Україні з 2014 те ж саме говорили, але нас не хотіли слухати. Що ж, нехай тепер слухають своїх", — написав блогер.

twitter.com/den_kazansky

У коментарях ця новина викликала хвилю насмішок. Користувачі припустили, що скоро в Росії скажуть те ж саме про Крим.

"Життя дикої природи: нелегітимні легітимні та нелегітимні нелегітимні", "Хто б сумнівався!" "Кримський звичайно ж легітимний, а Донбаський звичайно ж ні. Як зручно", "Донбас і не збиралися визнавати ніколи", "Уже в відкриту кепкують над молодими "республіками", — пишуть в мережі.

Кримську колаборанти роз'яснюють донбаським колаборантів, чому їх призначили другосортними російськими і не взяли в РФ. Виявляється, референдум в ОРДЛО був нелегітимним! Ахахаха.



Ми в Україні з 2014 те ж саме говорили, але нас не хотіли слухати. Що ж, нехай тепер слухають своїх pic.twitter.com/aHEQGOSzIq - Денис Казанський (@den_kazansky) 13 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Росією Криму так звана влада зірвала чергове ''будівництво століття'' в Севастополі.

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