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Все заросло бур'янами: з'явилося нове сумне фото з Донбасу

3.7тЧитати новину російською

У Донецькій області залізниця через байдужість терористів "ДНР" заросла бур'янами.

Про це повідомив український блогер і журналіст Денис Казанський у Twitter, показавши відповідне фото.

"Рейки в "ДНР". Місцями вже дерева встигли вирости", - підписав знімок Казанський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Донбасу принизили терористів "ЛНР".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДНРНовини Донбасу
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Билан Людмила
Билан Людмила
Кормильцы Украины, выродки лугандонские что взять.
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