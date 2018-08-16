Все заросло бур'янами: з'явилося нове сумне фото з Донбасу

У Донецькій області залізниця через байдужість терористів "ДНР" заросла бур'янами.
Про це повідомив український блогер і журналіст Денис Казанський у Twitter, показавши відповідне фото.
"Рейки в "ДНР". Місцями вже дерева встигли вирости", - підписав знімок Казанський.
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Рейки в ДНР. Місцями вже дерева встигли вирости pic.twitter.com/wj2HCD6Bpn- Денис Казанський (@den_kazansky) 16 серпня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Донбасу принизили терористів "ЛНР".
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