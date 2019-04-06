"Все запаскудили і хочуть в Україну": мережу розгнівало нахабство окупантів Криму

У мережі обурилися через те, що росіянка, яка переїхала в український Крим після анексії, захотіла поїхати на лікування на материкову частину України.

Так, в одній з місцевих груп у соцмережі мешканка Феодосії запитала, як із паспортом РФ перетнути кордон, щоб потрапити в "Дніпропетровськ" (після перейменування – Дніпро), назвавши його своєю останньою надією.

"Понаїхавша" в окупований Крим рашистка написала, що її остання надія – це поїздка на лікування на материкову Україну, яку російський зомбоящик уже тисячу разів поховав", – висловився блогер із ніком КРЫМский бандеровец.

"А чого в свою уацапську Москву не їде? Понаїхали, вир*дки, тут все запаскудили і знищили, тепер і в Україну хочуть. Жеріть Крим і його медицину у всій красі", "Нехай їде в Дніпропетровськ, головне, щоб не в Дніпро", "Добити камінням з неба", – пишуть у коментарях.

Понаїхали в окупований Крим рашістка написала, що її остання надія - це поїздка на лікування на материкову Україну, яку російський зомбоящик вже тисячу разів поховав pic.twitter.com/Ltnd36eJXK - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 6 квітня 2019 р.

Ілюстрація. анексія Криму КП

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