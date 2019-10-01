Все за законом: в академії Нацгвардії відповіли на скандал зі знущаннями

У Національній академії Нацгвардії України (Харків) заявили, що прибирання території об'єкта входить в обов'язки курсантів.

Так пресслужба вишу відреагувала на скандал зі знущаннями та приниженнями своїх учнів. Шум піднявся після того, як колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко показав фото, на яких курсанти миють бордюри і розгрібають помиї, а також віджимаються в протигазах і тримають крісла на витягнутих руках.

"Блогер стверджує, що курсантів змушують прибирати і це є порушенням, приниженням.

Але насправді в Статуті внутрішньої служби ЗСУ Збройних Сил України, який є законом... неодноразово зазначено, що саме військовослужбовці здійснюють прибирання території підрозділу та приведення її до належного стану, зокрема під час несення служби в добових і денних нарядах", – відповіла пресслужба на сторінці у Facebook.

Відзначається, що всі дії із прибирання території курсанти виконують відповідно до чинного законодавства України.

Випадок зі стільцями, додали в академії, трапився 2 роки тому. Встановлено підрозділ і особовий склад, який фігурує на фото, розпочато службове розслідування.

Покарання в академії Скріншот

Покарання з протигазами в повідомленні ніяк не прокоментували, і в коментарях до посту Стерненко уточнив інформацію щодо нього.

В академії відповіли, що цей факт також буде розглянуто в рамках службового розслідування.

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в школі №60 міста Харкова виник скандал через те, що учнів змушують будувати дитячий садок замість уроків.

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