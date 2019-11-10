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10 листопада • оновлено в 22:39
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"Все за планом": міністр оборони відверто висловився про розведення військ на Донбасі

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Українська сторона контролює розведення військ на Донбасі, проте терористи "Л/ДНР" намагаються зірвати процес.

Про це сказав міністр оборони Андрій Загороднюк в ефірі ТСН, зазначивши, що сили ООС роблять "все за планом".

"З нашого боку все розвивається керовано, звичайно, терористи намагаються зірвати процес, – це те, що ми вже можемо бачити. У нас є сім днів тиші, ми проводимо розведення за планом, воно йде по контрольованому сценарію", – сказав міністр.

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За його словами, якщо процес буде йти не за планом або виникне загроза втрати територій, тоді "ми можемо протягом дуже короткого часу повернутися на наші позиції".

"У нас такі сценарії відпрацьовані, ми знаємо, що робити в такому випадку", – підкреслив Загороднюк.

При цьому він запевнив, що жоден зі сценаріїв не включає можливість капітуляції української сторони.

"Все за планом": міністр оборони відверто висловився про розведення військ на Донбасі

dialog.ua

Як писав OBOZREVATEL, 9 листопада, окупаційні війська Росії, незважаючи на початок розведення сил біля села Петрівське, 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. 10 листопада окупанти розв'язали нові бої, в результаті чого четверо бійців ЗСУ отримала поранення.

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Теми
Відведення військ на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
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Антошин Денис
Антошин Денис
Что-то ОБСЕ об обстрелах со стороны сепаратистов ничего не говорит
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