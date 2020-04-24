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24 квітня • оновлено в 07:56
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"Все тільки попереду": волонтер спрогнозував загострення на Донбасі

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Найближчим часом російсько-окупаційні війська на Донбасі можуть піти на загострення.

Противник може застосовувати важку артилерію. Такий прогноз в ефірі ObozTV озвучив колишній військовий розвідник, співробітник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

"Я дивлюся на ситуацію на сході виключно з військової точки зору. Я можу спрогнозувати, що зараз збільшиться кількість роботи у військових лікарів, будуть регулярні поранення, будуть гинути наші військовослужбовці. Я не виключаю, що ворог почне застосовувати важку артилерію, тим більше самохідну", – сказав він.

Волонтер назвав дві можливі причини загострення. Перша – погодні умови. "Зараз земля суха, вони можуть більш вільно і розкуто себе почувати".

Волонтер спрогнозував загострення на Донбасі

Волонтер спрогнозував загострення на Донбасі

Друга – традиційне загострення перед черговою зустріччю в мінському або нормандському форматі. "Давайте на забувати, що перед кожним засіданням Тристоронньої групи в Мінську або нормандського формату ми бачимо досить велике загострення на сході", – нагадав Римарук.

"Все у нас тільки попереду", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, військові формування Російської Федерації в середу, 22 квітня, 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, за що і поплатилися – за даними розвідки, воїни ЗСУ поранили двох найманців. У середу, 22 квітня, Тристороння контактна група провела нову зустріч в режимі відеоконференції.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А еще может применить авиацию, бактериологическое, химическое и ядерное оружие. Может, мля. Но уже седьмой год никак не применит, а ка ра те ли всё ждут и ждут. Все жданки съели...)))
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Ох уж эти Насралдамусы !
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Mогут пойти на обострение...а могут и не пойти!!!
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