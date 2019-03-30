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Все обличчя в крові: в Дніпрі дівчині розбили голову iPhone

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У Дніпрі школярки влаштували бійку, в результаті чого 16-річній дівчині розбили голову телефоном iPhone 8.

Про це пише "Інформатор". Інцидент трапився 27 березня біля школи №47, на вулиці Воронезькій, о 13:40. На місце бійки прибула поліція і представники ювенальної превенції.

Подробицями поділилася мама побитої дівчини. "За день до інциденту Лізі призначили "стрілку". Я просила її не реагувати на цей виклик, але вона все ж вирішила піти. Я пішла з нею, стояла збоку, стежила за тим, щоб конфлікт не переріс у щось серйозне. коли я побачила, що дівчинка почала нападати на мою дочку, я підбігла і забрала свою дитину", – розповіла вона.

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Все обличчя в крові: в Дніпрі дівчині розбили голову iPhone

Інформатор

Все обличчя в крові: в Дніпрі дівчині розбили голову iPhone

www.facebook.com/groups/typicaldndz

Відзначається, що постраждалій наклали кілька швів, у неї також виявили множинні гематоми і садна.

За словами мами, причиною агресивної поведінки другої дівчини, найімовірніше стало те, що її дочка залишила невтішний коментар під фото однолітки в Instagram, а також гуляла з хлопцем, який, можливо, подобався опонентці.

Повідомляється, що обидві учасниці конфлікту потрапили в лікарню. На саму маму постраждалої школярки написали заяву в поліцію за побиття другої дівчини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Каховці Херсонської області дві школярки влаштували жорстокі "бої без правил" на очах у натовпу підлітків, які знімали їх на мобільні телефони.

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