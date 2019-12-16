"Все на руках!" Адвокат заявив про алібі підозрюваної в справі Шеремета

Адвокат Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета, заявив, що готовий надати суду наявність у його підзахисної алібі.

Про це Влад Добош сказав під час онлайн-стріму на своїй сторінці у Facebook. У ньому він поскаржився на безпідставну відмову слідчих у наданні йому матеріалів справи (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Повний ігнор з боку слідчих. В групі слідчих приблизно 45 осіб і жодного слідчого не знаходиться, щоб мені надали матеріали справи. Ми готові співпрацювати зі слідством, проводити будь-які слідчі дії, готові брати участь у допитах. Але я бачу, що слідство не має перед собою цілі на справедливе об'єктивне слідство", – обурився правозахисник.

Юлія Кузьменко KP.UA

Добош зазначив, що якщо його законні вимоги не будуть виконані, то він вдасться до іншої тактики і навіть залучить громадськість до масової акції контролю дій МВС.

"Я хочу, щоб в цій справі поклали беззаперечний доказ причетності або непричетності Юлії Кузьменко до цього злочину. Якщо цього не буде зроблено, ми покладемо, і вони у нас майже всі на руках, докази її алібі. Питання лише в оформленні юридичному доказів", – резюмував адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

поліція назвала підозрюваних в організації вбивства: Андрія Антоненка (вокаліст музичної групи військово-патріотичного спрямування, військовослужбовець ССО ЗСУ); Юлію Кузьменко (волонтерка, заввідділенням рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії) і волонтерку Яну Дугарь.

Їм висунуто звинувачення за ст. 115 КК (Умисне вбивство).

Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість крадіжки дітей волонтерки Марусі Звіробій для дестабілізації ситуації та відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

Також слідство вказує, що група нібито хотіла вчинити теракти в Києві. За його версією, медичка Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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