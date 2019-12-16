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16 грудня • оновлено в 17:06
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"Все на руках!" Адвокат заявив про алібі підозрюваної в справі Шеремета

2.4т
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Адвокат Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета, заявив, що готовий надати суду наявність у його підзахисної алібі.

Про це Влад Добош сказав під час онлайн-стріму на своїй сторінці у Facebook. У ньому він поскаржився на безпідставну відмову слідчих у наданні йому матеріалів справи (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Повний ігнор з боку слідчих. В групі слідчих приблизно 45 осіб і жодного слідчого не знаходиться, щоб мені надали матеріали справи. Ми готові співпрацювати зі слідством, проводити будь-які слідчі дії, готові брати участь у допитах. Але я бачу, що слідство не має перед собою цілі на справедливе об'єктивне слідство", – обурився правозахисник.

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Юлія Кузьменко

Юлія Кузьменко

KP.UA

Добош зазначив, що якщо його законні вимоги не будуть виконані, то він вдасться до іншої тактики і навіть залучить громадськість до масової акції контролю дій МВС.

"Я хочу, щоб в цій справі поклали беззаперечний доказ причетності або непричетності Юлії Кузьменко до цього злочину. Якщо цього не буде зроблено, ми покладемо, і вони у нас майже всі на руках, докази її алібі. Питання лише в оформленні юридичному доказів", – резюмував адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • поліція назвала підозрюваних в організації вбивства: Андрія Антоненка (вокаліст музичної групи військово-патріотичного спрямування, військовослужбовець ССО ЗСУ); Юлію Кузьменко (волонтерка, заввідділенням рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії) і волонтерку Яну Дугарь.

  • Їм висунуто звинувачення за ст. 115 КК (Умисне вбивство).

  • Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість крадіжки дітей волонтерки Марусі Звіробій для дестабілізації ситуації та відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

  • Також слідство вказує, що група нібито хотіла вчинити теракти в Києві. За його версією, медичка Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

  • Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Юлія Кузьменко
Місце
Україна
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