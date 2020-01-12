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12 січня • оновлено в 11:17
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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

Все людоедские режимы одинаковы

2.1т
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Все людоедские режимы одинаковы. Назло "проклятой Америке" бьют либо по своим, либо вообще по невинным людям.

После убийства Сулеймани Иран "мстил Америке" так: сначала на похоронах генерала задавили около 60 человек. Затем выстрелили куда-то ракетами, но никуда не попали. В довершении сбили пассажирский самолет с невинными людьми, где летели в основном иранцы (82 человека).

В сухом остатке отомстили Америке убийством 150 своих же сограждан и еще 85 иностранцев, среди которых не было ни одного гражданина США.

Новини
Путин продолжает войну. Реинтеграции Донбасса не будет

Примерно так же Путин уже 6 лет "спасает Донбасс от бандеровцев". Назло фашистам (которых, как выяснилось, зачастую играют российские актеры типа Эдуарда Коваленко) разнесли самый пророссийский регион Украины, погрузив его в хаос и нищету. Ну и конечно не обошлось без сбитого "Боинга" с невинными людьми. Только у россиян не хватило ни мужества, ни чести, чтобы признать свою ответственность за уничтожение МН17.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Теми
Війна на Донбасі Конфлікт США та Ірана Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Володимир Путін Касем Сулеймані
Теги
розбився літак війна Донбас МАУ
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
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Pollak John
Pollak John
а у ватничков нет ни того ни другого априори .)) Ни мужества . ни чести .Зато подлостей на всю Галактику хватит .
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