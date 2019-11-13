Все буде плитка: черкаська влада вкладає мільйони в угоди з кримінальними підрядниками. Фото, документи

Майже 5 мільйонів гривень коштуватиме міському бюджету благоустрій території площі 700-річчя в Черкасах. Територію планують "закатати" тротуарною плиткою. Вартість укладання одного її квадратного метра – понад 830 гривень.

Минулоріч фірма, що перемогла в тендері, виконувала аналогічні роботи на іншому об’єкті за значно нижчою вартістю "квадрату". Які імена фігурують серед підрядників, що взялись за ремонт площі, та в чому причина росту цін – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Площу перетворюють на ринок

На площі 700-річчя в Черкасах вже розташований стихійний базар. Щоб хоч якось упорядкувати там торгівлю, частину площі перетворюють на облаштований ринок, аби брати з підприємців ринковий збір.

Черкаська влада встеляє місто плиткою

Для того, щоб селянам чи перекупам з Черкас (а других тут значно більше) було комфортно і зручно торгувати, керівництво комунального підприємства "Черкаські ринки" вирішило закласти площу тротуарною плиткою і придбати 20 павільйонів.

Роботи на площі 700-річчя в Черкасах уже почалися

Роботи на площі 700-річчя в Черкасах уже почалися

Роботи на площі 700-річчя в Черкасах уже почалися

Згідно з оголошеним на Prozorro тендером на проведення ремонтних робіт з благоустрою площі 700-річчя, КП "Черкаські ринки" оголосило тендер на ремонті роботи з благоустрою 6000 квадратних метрів площі 700-річчя. Сума оголошеної закупівлі – 5 мільйонів 40 тисяч гривень.

Найвищу ціну в тендері оголосило ТОВ "Колтекс-транс" – майже 5 мільйонів, за один квадратний метр плитки – 833 гривень. За іронією долі, саме це підприємство і було визнано переможцем. А от пропозиція компанії "Главшляхбуд", яка заявила найнижчу вартість – 747 гривень за кв.м., була відхилена. Причина – невідповідність документації і не надання відповідних документів. У випадку перемоги відхиленого ТОВ "Главшляхбуд", міський бюджет заощадив би понад 500 тисяч гривень.

Про результати тендеру на Prozorro

Про результати тендеру на Prozorro

Угода із переможцем була укладена 31 липня. Усі роботи мають бути завершені до кінця року. Підрядник вже отримав 1,4 мільйони авансу.

Переможець тендеру, ТОВ "Колтекс-транс", у 2018 році вже виконувало роботи з благоустрою тротуарів по бульвару Шевченка в Черкасах. Тоді 1 квадратний метр укладання плитки обійшовся місту значно дешевше – 799 гривень ( 6800 квадратних метрів встелили за 5 мільйонів 442 тисячі гривень).

На таких умовах нинішній переможець тендеру працював минулого року

На таких умовах нинішній переможець тендеру працював минулого року

Торговельні павільйони від підприємця з "кримінальним душком"

Право виготовити 20 торгівельних павільйонів для нового базару КП "Черкаські ринки" також розіграло через систему Prozorro. Участь у закупівлі взяли два підприємства: ТОВ "Трансбуд-2017" та ПП "Профіль Плюс". Найкращою пропозицією виявилася ціна від ПП "Профіль плюс" – 475 тис. гривень (по 23750 грн. за один павільйон). Компанія "Трансбуд-2017" запропонувала дещо більше – 479,5 тисяч гривень.

Креслення торгового павільйону

Найцікавішим виявилися саме "гравці" цього тендеру.

Засновник ТОВ "Трансбуд-2017" – Сергій Колесніченко. Саме він є засновником і директором "Колтекс-транс" – тієї самої компанії, що встелятиме площу плиткою.

Загалом фірми Колесніченка за два роки "тісної співпраці" з черкаською міською владою виграли підрядів на 228 млн. грн. Переважно це ремонти доріг, тротуарів, облаштування плиткою територій шкіл і дитячих садочків.

Керівником і засновником іншого учасника – приватного підприємства "Профіль-плюс" є Ігор Прокубовський. Активно брати участь у тендерах він почав у 2018 році. За цей час отримав перемогу у 10 закупівлях на загальну суму 1,6 мільйонів. Вісім із цих тендерів були не конкурентними: тобто угоди укладалися напряму або учасник торгів був взагалі один.

Найбільшу суму Ігорю Прокубовському дав департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Було підписано 3 прямі угоди на ремонт покрівлі місцевого дитячого садка № 57 "Волошка". Саме наслідки цього ремонту стали предметом прискіпливої уваги правоохоронців.

У серпні 2019 року прокуратура області повідомила про підозру директору підприємства "Профіль-плюс" у вчиненні правопорушення одразу за двома статтями Кримінального кодексу: службова підробка і привласнення, розтрата майна.

Так, за даними правоохоронців, підозрюваний, за попередньою змовою з ФОПом-субпідрядником, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, отримав понад 280 тисяч бюджетних коштів і перевів їх у готівку. Роботи ж не були виконані.

Але попри такий "букет" кримінальних справ, підприємець продовжує брати участь у тендерах, виграє їх і з ним укладають угоди. Чи будуть виготовлені до кінця року торгівельні павільйони для нового ринку – невідомо. Чи, можливо, правоохоронцям доведеться порушувати ще одну справу. Цього разу – вже за привласнення 470 тис. бюджетних коштів.

Як розповідав OBOZREVATEL, У Черкасах знову планують виділення бюджетних коштів на збитковий комунальний кінотеатр. Очолює підприємство однопартійка місцевого мера.

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