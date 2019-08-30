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"Всадив ніж!" Суд відпустив "беркутівця", який катував людей на Майдані

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У п'ятницю, 30 серпня, Дніпровський районний суд Києва виправдав ексбійця "Беркута" Андрія Хандрикіна, який звинувачувався у побитті й тортурах активістів Євромайдану.

Зокрема, "беркутівця" звинувачували в жорстокому побоїщі біля стадіону імені Лобановського ("Динамо") 20 січня 2014 року в столиці, передає "Громасьдке".

Повідомлялося, що бійці "Беркута" скинули з колони стадіону і побили двох активістів – Владислава Цілицького і Михайла Нискогуза. 23-річного Цілицького побили до втрати свідомості, а 17-річного Нискогуза роздягли догола на морозі і всадили йому ніж у стегно.

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"Мій підзахисний не скидав людей із колонади. Крім того, я хочу вам повідомити, що постраждалих взагалі не скидали з колонади. Якби ви знали конструкцію, яка там була... Там неможливо нікого скинути", – заявляв на суді адвокат Валентин Рибін.

За підсумком розгляду судової справи, Хандрикіна визнали невинним.

"Суд вважає доречним винести виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна. – Ред.). За результатами судового розгляду не було доведено, що він скоїв цей злочин. Хандрикін визнаний невинним", – зачитала вирок суддя Оксана Бірса.

Зазначимо, що самого підсудного в момент винесення вироку не було. Після винесення рішення суду прокурор Ігор Іванцов заявив, що буде подана апеляція.

Андрій Хандрикін

Андрій Хандрикін

Громадське

"Я вважаю, що це рішення потрібно оскаржувати, і ми будемо готувати апеляцію після наради з головним прокурором групи прокурорів у цій справі", – підкреслив Іванцов.

Додамо, що нині Хандрикін є співробітником харківської поліції.

Крім Хандрикіна, в цій справі фігурують ще двоє колишніх "беркутівців" – Владислав Мастега і Артем Войлоков, які після оголошення їм про підозру втекли до Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній боєць "Беркута" потрапив у список із обміну між Україною і РФ.

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Місце
Україна Київ
Теги
Майдан Беркут
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Суд постановил - не виновен. Обоз пишет - сбрасывал и избивал. "Правовое" государство Украина!
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Golan Sim
Golan Sim
Интересна фраза - "людей на Майдане"! В слове "людей" необходимо убрать букву "ю" и добавить "я" и "б", и тогда всё станет на свои места ))
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Маскова Илона
Маскова Илона
Очередной обсер ушедшей майданной власти... Удачи тебе, Андрей! Работайте, братья...
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