"Всадив ніж!" Суд відпустив "беркутівця", який катував людей на Майдані

У п'ятницю, 30 серпня, Дніпровський районний суд Києва виправдав ексбійця "Беркута" Андрія Хандрикіна, який звинувачувався у побитті й тортурах активістів Євромайдану.

Зокрема, "беркутівця" звинувачували в жорстокому побоїщі біля стадіону імені Лобановського ("Динамо") 20 січня 2014 року в столиці, передає "Громасьдке".

Повідомлялося, що бійці "Беркута" скинули з колони стадіону і побили двох активістів – Владислава Цілицького і Михайла Нискогуза. 23-річного Цілицького побили до втрати свідомості, а 17-річного Нискогуза роздягли догола на морозі і всадили йому ніж у стегно.

"Мій підзахисний не скидав людей із колонади. Крім того, я хочу вам повідомити, що постраждалих взагалі не скидали з колонади. Якби ви знали конструкцію, яка там була... Там неможливо нікого скинути", – заявляв на суді адвокат Валентин Рибін.

За підсумком розгляду судової справи, Хандрикіна визнали невинним.

"Суд вважає доречним винести виправдувальний вирок для обвинуваченого (Андрія Хандрикіна. – Ред.). За результатами судового розгляду не було доведено, що він скоїв цей злочин. Хандрикін визнаний невинним", – зачитала вирок суддя Оксана Бірса.

Зазначимо, що самого підсудного в момент винесення вироку не було. Після винесення рішення суду прокурор Ігор Іванцов заявив, що буде подана апеляція.

Андрій Хандрикін Громадське

"Я вважаю, що це рішення потрібно оскаржувати, і ми будемо готувати апеляцію після наради з головним прокурором групи прокурорів у цій справі", – підкреслив Іванцов.

Додамо, що нині Хандрикін є співробітником харківської поліції.

Крім Хандрикіна, в цій справі фігурують ще двоє колишніх "беркутівців" – Владислав Мастега і Артем Войлоков, які після оголошення їм про підозру втекли до Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній боєць "Беркута" потрапив у список із обміну між Україною і РФ.

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