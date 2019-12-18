Врятував життя другові: в Харкові похоронили загиблого воїна НГУ

У Харкові 18 грудня на Алеї Героїв похоронили 21-річного воїна Національної гвардії України Сергія Михальчука.

Як пише "Об'єктив", захисник України героїчно загинув, прикривши собою від осколків бойового побратима під час своєї першої ротації на війну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Внаслідок потрапляння міни в окоп ухвалив рішення прикрити товариша собою. Тому що той не встиг дійти до укриття. Більшість осколків взяв на себе. Отримав поранення, несумісні з життям. Водночас врятував життя товариша. Друг отримав більш легкі поранення", – розповів командир військової частини №3018 НГУ Іван Миропольський.

"Відмінний спортсмен, хороший стрілець. Був класним кулеметником, перебував на найнебезпечнішій ділянці фронту. Тільки слова позитиву. Ми втратили серйозного бійця", – додав він.

Сергія Михальчука похоронили на Алеї Героїв у Харкові "Об'єктив"

Сергій Михальчук Facebook Харитіна Старського

За виявлений героїзм Михальчука посмертно представлять до високої державної нагороди "Герой України".

Як передає "ТСН", напередодні з юним воїном його побратими попрощалися просто на передовій – в селищі Новолуганське. На площі біля сільради населеного пункту зібралися нацгвардійці та деякі місцеві патріоти. Після цього тіло хлопця відвезли в рідне село Великі Проходи на Харківщині у Дергачівському районі.

Сергія Михальчука похоронили на Алеї Героїв у Харкові "Об'єктив"

Сергія Михальчука похоронили на Алеї Героїв у Харкові "Об'єктив"

Він народився у багатодітній родині й був наймолодшим серед шістьох дітей. В НГУ хлопець пішов не одразу після школи, а після проходження строкової служби. Після цього він підписав контракт і потрапив на фронт.

"Він мені подарував життя", – згадує військовий з позивним "Веселий", який в момент смертельної атаки російських терористів стояв за Михальчуком. "Сергій всі осколки прийняв на себе", – додав боєць НГУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у зоні проведення ООС на Донбасі 14 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук. Загиблому був лише 21 рік.

А 17 грудня стало відомо про загибель від рук російських окупантів старшого солдата 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Василя Лісіцина. 27-річний Герой був родом із Кропивницького.

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