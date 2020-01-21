Врятувало автокрісло: дівчинка дивом уціліла в смертельній ДТП під Вінницею

В Україні вже два місяці діє закон про обов'язкове перевезення дітей у автокріслах. Про те, наскільки такий аксесуар необхідний в машині, свідчить страшна аварія, що трапилась у Вінницькій області.

У ДТП загинула одна людина, ще двоє отримали травми. Лише 2-річна дитина не має жодної подряпини, оскільки була в автокріслі. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Лобове зіткнення

Увечері 20 січня на Об'їзному шосе біля селища Десна лоб у лоб зіткнулися автомобілі ЗАЗ і ВАЗ-2114. Результат – один загиблий і двоє потерпілих. Серед тих, кого забрала швидка, була 2-річна дівчинка.

У ДТП загинула 50-річна пасажирка авто. Ще двоє людей отримали травми

Начальниця пресслужби ГУНП Вінниччини Анна Олійник розповіла OBOZREVATEL, що в лікарів спершу була підозра, що маля отримало закриту черепно-мозкову травму, але це не підтвердилося.

"Дитину виписали додому. Як стало відомо, дівчинка під час руху була на задньому сидінні в автокріслі. Найімовірніше, саме цей факт допоміг уникнути ушкоджень", – розповіла вона. Додамо, що 31-річна мама дитини, водійка ЗАЗа, травмувалася в ДТП й була доставлена в лікарню.

2-річна дівчинка під час аварії не отримала жодної подряпини

ДТП трапилася поруч із селищем Десна Google. Maps

Зазначимо, що автокрісло покликане надійно зафіксувати малюка в транспортному засобі. Це дозволяє уникнути травм у разі різких маневрів або перевороту машини. Розповімо про інший випадок, де "мимовільна фіксація" врятувала життя двох родин.

Дивовижний порятунок

12 січня в Тернопільській області легковий автомобіль, в якому перебували дорослі з дітьми, злетів у кювет і кілька разів перекинувся. Неймовірно, але люди в підсумку отримали лише синці й забиття.

ДТП з родиною під Тернополем

Іванна Сеньків, яка була в тому авто, розповіла OBOZREVATEL, що її чоловік із мамою сиділи пристебнуті попереду, а сама вона разом із сестрою й дітьми (2, 12 і 14 років) – позаду, "щільно притулившись одне до одного", оскільки місця було мало.

В результаті перекидання пасажирів не розкидало по салону й вони самі змогли вибратися назовні.

Іванна Сеньків Соцмережі

Нагадаємо, що 20 листопада в Україні набув чинності закон, що передбачає штрафи за перевезення дітей без використання спеціальних засобів. Малюків віком до 6 місяців потрібно перевозити в колисках. Від 6 місяців до 7 років – у спеціальному дитячому кріслі. Починаючи з 7 до 12 років можна використовувати бустер.

Діти в автокріслах (ілюстрація) Алло

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Дніпропетровській області позашляховик, в якому перебувала сім'я з 14-річною дівчиною, злетів у ставок і затонув за 5 м від берега. Всі, хто перебував у авто, загинули.

У Львові трапилась аварія за участі легкового автомобіля й мікроавтобуса. В результаті загинула 3-річна дівчинка – пасажирка одного з авто. Дитина перебувала на руках у мами.

Загалом в Україні продовжує збільшуватися кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього в 2019 році в аваріях загинуло 3 454 людини, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.

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